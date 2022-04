Hasbulla se burla de Cristiano Ronaldo: "Soy más famoso que él; solo sabe pasar el balón"

Quien tenga redes sociales se habrá encontrado eventualmente con vídeos o fotos de Hasbulla Hushetskiy, un joven de 18 años que ha hecho de la acondroplasia una forma de hacerse famoso. Este adolescente se ha hecho uno de los reyes de instagram y tiktok, y tan pronto está conduciendo superdeportivos, como subiéndose a un ring a luchar con el mismísimo Khabib Nurmagomedov, del que presume de ser buen amigo.

Lo que pocos esperaban es la controversia que ha levantado este influencer con una de la persona más seguida del mundo en instagram: Cristiano Ronaldo. El ruso no se ha tomado nada bien que el futbolista haya posado recientemente con uno de sus 'rivales', el influencer también acondroplásico Abdu Rozik, por lo que le le ha atacado.

Lo ha hecho en una entrevista con el exjugador de la NFL Caleb Pressley. El deportista le cuestionó sobre su relación con estrellas mundiales del deporte, como el citado Khabib o Erling Haaland, con quien también ha posado en redes recientemente. A la hora de hablar de 'CR7', le menospreció.

"No me puede importar menos Cristiano Ronaldo. Soy más famoso que él", aseguró, aunque realmente no es así: a Hasbulla 'solo' le siguen dos millones de personas en instagram. Este inesperado ataque del joven ruso a la estrella portuguesa ha venido acompañada de una crítica deportiva, ya que Hasbulla asegura que Cristiano "solo sabe pasar el balón". Una afirmación que para un futbolista que ha superado los 800 goles en su carrera deportiva es, cuando menos, bastante inexacta.