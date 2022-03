Los secretos de Carlos Alcaraz: su mentalidad, la humildad de su familia y su gran objetivo contra Nadal

Carlos Alcaraz es la nueva gran sensación del tenis español y mundial. El joven murciano está ya entre los 20 mejores del mundo y su reciente victoria ante Tsitsipas en Miami le ha colocado en el foco y ha puesto de manifiesto su calidad y su gran margen de mejora.

Quien mejor le conoce es su entrenador, Juan Carlos Ferrero, con el que Alcaraz ha dado un gran salto de calidad para postularse como nuevo rey del tenis español cuando Rafa Nadal decida poner fin a su legendaria carrera.

¿Cuáles son las claves, los grandes secretos de Alcaraz, para haberse hecho un hueco tan rápido entre la élite? Ferrero tiene claro que una esencial respuesta a esto se halla en su mentalidad.

"Ha ido forjando una mentalidad muy valiente y directa. Cuando lo conocí, ya se le veía diferente, muy dinámico en la pista...", comentó el extenista en 'El Partidazo' de la Cadena Cope.

"Había que ordenar todo lo que tenía", añadió Ferrero, que sabía cuando acogió a Alcaraz como su pupilo que era un diamante al que había que pulir. "Tiene un repertorio que pocas veces he visto en mi vida en un jugador de tenis, lo pueda hacer a alto nivel", admite.

La importancia de una familia con los pies en la tierra

Ferrero resaltó lo fundamental de tener detrás un entorno que no sólo apoye la carrera del deportista de élite sino que sepa mantener los pies en la tierra cuando el éxito asoma:

"Pies en el suelo, siempre se lo digo. Tiene una familia súper bien educada en valores y muy tenística, que no es fácil de encontrar", detalló su entrenador, que insiste en el enorme potencial y la calidad de Alcaraz. "Es un jugador que se mueve muy bien. Tiene potencia a lo bestia. Mentalmente ha madurado y ha crecido", añade, además de destacar que ha aprendido a "leer muy bien los partidos".

Nadal en tierra, su objetivo número uno

Uno de los grandes retos que tiene en mente Alcaraz es medirse a Nadal en tierra batida. Desde la humildad que le caracteriza, el joven, admirador del 21 veces campeón de Grand Slam, quiere examinarse con esa prueba de fuego en la superficie que ha hecho al balear leyenda.

"Bueno, es que me dijo: Quiero jugar contra Rafa en tierra y ver qué tal. Si no me pidiera jugar contra Rafa me preocuparía", contó Ferrero.

Alcaraz se vio las caras recientemente con Nadal en semifinales de Indian Wells, en un épico partido que fue para el de Manacor, aunque el 'heredero' mostró un extraordinario nivel.

Más allá de ese sueño, hay otros objetivos a corto plazo: "Entrar en el Top-10, ganar un Masters 1000 y mejorar sus resultados en un Grand Slam", sentencia Ferrero.

Por el momento, en la madrugada de este viernes se enfrentará a Miomir Kecmanovic por un puesto en las semifinales de Miami, con todos los ojos puestos en el que está llamado a ser una de las nuevas estrellas del tenis mundial.