Svitolina se toma un parón por la guerra entre Rusia y Ucrania: "Observo con dolor en mi corazón lo que está pasando"

La guerra entre Ucrania y Rusia ha supuesto un golpe muy duro para millones de personas. Una de ellas, es la tenista ucraniana Elina Svitolina. La número veinte del ránking ha anunciado a través de sus redes que se toma un parón tras no poder continuar jugando debido a todo lo sucedido.

La jugadora lo comunicó en un texto, dando sus explicaciones y su punto de vista de la situación. Además, deja clara su ausencia en la Billie Jean King Cup y tampoco estará en parte de gira de tierra batida, donde no ha llegado a concretar su presencia en el segundo Grand Slam de la temporada como es Roland Garros. Una baja sensible en los grandes torneos.

"Han sido un par de meses extremadamente difíciles para mí, no sólo mentalmente sino también físicamente. Durante bastante tiempo he estado luchando con mi espalda. El dolor no me ha permitido preparar los torneos de la mejor manera posible.

Mientras tanto, observar con un dolor insoportable en mi corazón lo que está sucediendo en mi tierra natal, Ucrania... me dio un gran impulso para continuar y luchar en la cancha

Ahora, mi cuerpo no puede soportar más y necesito descansar. Por lo tanto me entristece tener que anunciar que no competiré en la Fed Cup y en algunos de mis torneos favoritos en Europa. Estoy segura de que nos veremos muy pronto. Gracias por todo el apoyo durante este difícil periodo", reza el comunicado de Svitolina.