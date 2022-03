La reflexión de Bellerín sobre la invasión de Ucrania: "Otras guerras no han interesado... es racista y poco empático"

Héctor Bellerín habló sin tapujos sobre el conflicto de Ucrania en una entrevista muy personal concedida a 'La media inglesa'. El defensa del Real Betis, que hasta ahora, como comenta, no se había pronunciado, ofrece su opinión sincera sobre cómo se está viviendo en el resto del mundo la invasión de Rusia.

"Me parece bastante duro ver que nos está interesando esta guerra y ha habido muchas otras guerras que no nos han interesado. No sé si es porque ellos se parecen más a nosotros o porque es un conflicto que nos puede afectar más a nivel económico o de refugiados, pero la guerra de Palestina, Yemen, Irak y nadie ha hablado de ella", cuenta con contundencia Bellerín, en una reflexión que ha dado mucho que hablar en redes sociales.

Que un futbolista de primer nivel diga esto, a parte de ser tremendamente valiente, sobre todo, es alentador. pic.twitter.com/FxFKGzNlVB — Haritz Aranburu Larrondo (@AranburuHaritz) March 22, 2022

"Es muy racista y poco empático. Se están perdiendo vidas en otros conflictos y solo se le están dando importancia a los que tenemos cerca", añade el bético. "Ahora que Rusia no juegue el Mundial o lo que sea, pero antes otros países lo han estado haciendo durante muchísimos años y hemos hecho la vista gorda", apostilla.

Por supuesto, el jugador, que siempre ha sido muy activo en cuestiones humanitarias y solidarias, reitera su apoyo a Ucrania pero sin olvidar al resto de personas que sufren en el mundo: "Todos somos personas y hay mucha gente sufriendo, todos merecen nuestro apoyo y yo desde la sombra he estado apoyando todo lo que he podido, no solo a Ucrania si no también a todos los demás conflictos y personas que los están pasando mal", dice.