Un joven árbitro español regresa al fútbol 9 meses después de sufrir un cáncer por el que le amputaron parte de un brazo

La historia de David García de la Loma es una de esas con final feliz que reconcilian a cualquiera con el mundo y le animan a la esperanza. El joven, de 28 años y natural de Castilla y León, tuvo que decir adiós a su pasión de arbitrar hace nueve meses cuando le fue diagnosticado un cáncer.

Se enteró por el médico del Burgos y también árbitro, Antonio Rodríguez, que fue el encargado de darle las malas noticias. "Lo primero que te preguntas es por qué a mí, si soy una persona joven, deportista, que me he cuidado, pero luego no queda otra que asumirlo, combatir la enfermedad y ponerme en manos de profesionales. Y así lo hice".

Así ha contado su experiencia el joven tanto en el 'Diario Palentino' como en Castilla y León Televisión, visiblemente emocionado tras su vuelta a los terrenos de juego para arbitrar.

#DeportesCyLTV ⚽ El regreso más esperado



👀 David García de la Loma volvió a dirigir un encuentro después de meses apartado por un sarcoma sinovial que obligó a amputarle una parte de su brazo derecho@FCyLF@rfef



🔗 Su lema: 'Perder para ganar': https://t.co/iKZXYD0pyG pic.twitter.com/fKPJzNQkIG — CyLTV Noticias (@CyLTVNoticias) March 21, 2022

El sarcoma sinovial que le fue diagnosticado obligó a que le amputaran parte del brazo derecho, lo que no le ha impedido a David recuperar su actividad de colegiado.

"Hay que saber relativizar las cosas. Espero que mi caso ayude a muchos. Yo me he encontrado a personas que lo estaban pasando mal y les decía que me cambiaba por ellos. Me dijeron una frase que he hecho mía y que me ha ayudado en momentos de debilidad: perder para ganar", asegura el joven, en un mensaje de esperanza y optimismo.