Pleno español en octavos de final tras dejar fuera a tres 'cocos': así quedan los bombos de cuartos de Champions

Los equipos supervivientes de la ronda de grupos en la Champions, el Real Madrid, el Atlético y el Villarreal, afrontaba la eliminatoria de octavos de final contra tres 'cocos' con mucha historia y candidatos a todo. Sin embargo, los tres sucumbieron.

Habrá tres equipos españoles en el sorteo de los cuartos de final de la Champions League, los mismos que hubo en el polémico de octavos, en una ronda histórica que redondeó la goleada tardía del Villarreal a la Juventus. Para más inri, ninguno de los tres había ganado el partido de ida.

Comenzó el Real Madrid con esa noche histórica de Benzema ante el PSG. El trece veces campeón de Europa demostró por galones y ganas que el Bernabéu es un escenario perfecto para noches así, y se confirmaron de nuevo como los grandes dominadores de la competición.

Una semana después le tocó el turno a Atlético y Villarreal. Los rojiblancos asaltaron Old Trafford gracias a un solitario gol de Lodi, ante el que no pudieron hacer nada Cristiano Ronaldo y compañía, si bien este Manchester United no es el que fue. La guinda fue la del Villarreal, en un encuentro que se resolvió en los últimos minutos. Gerard Moreno de penalti, Pau Torres y Danjuma también desde el punto de once metros puso la goleada.

De esta manera, el sorteo de cuartos de final de la Champions que se celebrará el viernes tendrá tres equipos españoles, tres ingleses, un portugués y un alemán.

Bombos del sorteo de cuartos de final