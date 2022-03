Cunde el pánico en Alpine: tercera avería en dos días, no es rápido y 'El Plan' de Alonso se resquebraja

Es una realidad inconestable: Alpine no está cumpliendo con las expectativas en la pretemporada. Después de dejar serias dudas en Barcelona, donde no probaron el DRS porque no tenían claro que funcionase correctamente, han abandonado en los dos primeros días de test en Bahréin por problemas mecánicos. Ni siquiera han sido capaces de ser competitivos.

Después de la rotura del radiador el jueves, el objetivo de Esteban Ocon el viernes era conseguir fiabilidad. Parecía que lo iba a lograr, porque después de ser el más rápido de la mañana, alcanzó la frontera de las 100 vueltas a media tarde. Todo estaba yendo perfectamente hasta que, cuando entraba en su vuelta 104, algo falló. El motor del Alpine A522, que estrenó la decoración rosa que lucirán en las dos primeras carreras del año, empezó a fallar. Las marchas no entraban correctamente y se vio forzado a detener el coche.

La imagen de Ocon abandonando provocó caras de desesperación en el box del equipo y en el muro, donde Fernando Alonso estaba siguiendo las evoluciones de su compañero. Ha sido el tercer problema (el jueves tuvieron dos) en dos días.

¡El Alpine se queda PARADO! 🛑



La sensación de que algo no está bien hecho en el A522 está empezando a rondar la mente de muchos. Mientras Mercedes se la juega con una audaz solución aerodinámica y Ferrari es situado de manera unánime como el equipo a batir después de su buen resultado en los test, el equipo Alpine se encuentra en zona de nadie. Parece que, en lugar de dar un paso adelante, han dado dos atrás.

Oficialmente, la parada de Ocon fue por precaución, pero no es buena noticia. Si el jueves fue un problema de refrigeración por una fuga, el viernes también había caído líquido fuera de su sitio. Una nueva avería hidráulica que, aunque sencilla de solucionar, no es buena noticia.

'El Plan' de Alonso es ser campeón con Alpine... pero se complica

Fernando Alonso descansó este viernes después de dar solo 24 vueltas el día anterior. Pese a ello, no se separó del muro para seguir a Ocon hasta que abandonó.

El objetivo del asturiano sigue siendo el mismo pese a las dudas. Aunque él mismo no sabe dónde estará en 2023, no ceja en su empeño: quiere volver a reinar. "Estoy en Alpine para conseguir ser campeón mundial de Fórmula 1 otra vez y pienso que con la limitación de presupuesto y las nuevas normas podemos tener la oportunidad a corto o medio plazo", ha asegurado desde Bahréin.

En este sentido, pide calma en torno a lo que puedan arreglar de aquí al fin de semana próximo cuando arranque la temporada 2022. "En los próximos días vamos a añadir algunas piezas al coche. Todo el mundo en el equipo está trabajando al máximo. Estoy seguro de que vamos a parecer mucho mejores pronto. Somos más optimistas ahora respecto a lo que lo éramos hace una semana", afirma.

Pese a esta llamada a la calma, el hecho objetivo es que no han sido capaces de completar ninguno de los dos días de ensayo celebrados en el mismo asfalto donde la semana que viene arranca el campeonato. Y eso no entraba en el manido 'Plan'.