Mercedes descubre la zona gris de la normativa técnica: ¿son legales esos pontones minimalistas de los test?

Siempre que hay un cambio normativo serio en la Fórmula 1, como el que se produce en esta temporada 2022, los diseñadores e ingenieros de todos los equipos intentan encontrar el agujero para obtener ventaja. Es la diferencia entre construir un buen coche, uno potencialmente ganador o uno claramente dominador. Mercedes tiene experiencia en ello: solo hay que ver el dominio absoluto que impusieron en la anterior era técnica.

La entrada en vigor de las nuevas reglas para la construcción de los coches de 2022 implicaba que podían partir de cero. Todos los equipos se pusieron a escudriñar cada línea de la ley para encontrar el camino para, si no saltársela, sí interpretarla de tal manera que fuera lo suficientemente legal y audaz para que nadie más lo hiciera. El temor de todas las escuderías (y los aficionados) era que un equipo lo lograra y el resto no lo viera venir... y ese miedo se puede haber hecho realidad.

Ya en los test de Barcelona se sospechaba que Mercedes iba a mostrar en Bahréin un coche totalmente distinto. Esta nueva normativa permite diferentes caminos de desarrollo, al eliminar el número de elementos aerodinámicos: así, mientras que el alerón trasero y delantero son prácticamente iguales entre unos coches y otros, se dejó casi un lienzo en blanco para otros elementos, como el fondo plano (pese a sus limitaciones) o los pontones laterales. Aquí es donde el W13 ha sorprendido a propios y extraños.

En la primera jornada de test, Lewis Hamilton salió a pista con un coche adelgazado al máximo. James Allison, director técnico del equipo, se ha sacado de la manga un coche que elimina directamente las tomas de aire laterales, los pontones, hasta convertirlos en poco más que una rendija vertical a los lados de los asientos. La idea hizo llevarse a todos las manos a la cabeza.

El concepto no es nuevo. De hecho, en el Williams ya se había mostrado en Montmeló y muchos lo miraron con cierto excepticismo. La otrora gran escudería no parecía ser rival para el genio de Adrian Newey en Red Bull, por lo que en Barcelona todos miraban ese ingenioso RB18 que llevaba esos pontones a su expresión más radical: estrechos y alargados, pero muy presentes.

El coche plateado visto en Sakhir es justo lo contrario. Desde el primer momento se ha sospechado que, si no es ilegal, cuando menos se salta el ambiguo "espíritu de la norma". Una suerte de alegalidad que es difícilmente demostrable siempre que no contravenga directamente una regla escrita. Algo parecido a lo que ocurrió con el ingenioso DAS en 2021 que, al final, no fue tan relevante como inicialmente parecía.

¿Habrá protesta a la FIA?

En esa guerra fría que sostienen Mercedes y Red Bull desde el año pasado, cualquier mínima posibilidad de reventar las opciones de uno y otro será aprovechado. Por eso, en cuanto el W13 salió a pista, muchos periodistas corrieron al motorhome del equipo de las bebidas energéticas para 'cazar' a Christian Horner.

Oficialmente, no dijo nada. Sólo que estudiarían el coche y verían qué podían hacer. Extraoficialmente, 'off the récord', estaba que echaba chispas. Incluso amenazó con ir directamente al despacho de los comisarios para pedir explicaciones.

Lo cierto es que Mercedes ya ha logrado pillar a contrapié a todos. Ross Brawn, director técnico de la competición, ha admitido que este diseño les ha cogido totalmente por sorpresa. "

No hay duda de que el concepto de Mercedes no lo anticipamos... es una interpretación muy extrema del reglamento y creo que va a haber, inevitablemente, mucho debate. Eso es lo que sucede con los nuevos reglamentos. Por mucho que intentes cerrar todas las opciones, y créeme que cerramos cientos de ellas, la innovación en la F1 siempre es extrema", admite un Brawn que ya dejar a todos sin palabras con aquel BrawnGP con el que Jenson Button se proclamó campeón del mundo en 2009.

Es este precedente lo que más temen los equipos. Salvo un cambio normativo inmediato para impedir que Mercedes obtenga ventaja (lo que, en el fondo, sería injusto con ellos ya que no es exactamente ilegal lo que han hecho), si es que realmente consiguen dar un extra en las prestaciones gracias a esta idea, no pueden hacer mucho.

Lo que sí tiene claro Brawn es que el objetivo de la normativa implementada para este 2022 debe garantizar mayor igualdad. Las presiones del resto de escuderías ya están ejerciendo su pretendido efecto y Brawn advierte que lo estudiarán. "Una vez que se haya entendido la interpretación que Mercedes ha hecho, sabremos qué efecto va a tener. Cada equipo es consciente de que esto puede suceder durante la temporada, así que tenemos que ver cómo se desarrolla esta", admitió. Se vienen días de una soterrada y farragosa batalla legal.