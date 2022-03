La Ertzaintza identifica a dos aficionados con pancartas a favor de la invasión rusa en la grada de San Mamés

Según informó Radio Bilbao, dos jóvenes mostraron pancartas en apoyo a Rusia y la invasión a Ucrania durante el último partido del Athletic Club en San Mamés. Los aficionados gritaron consignas sobre lo que consideran que son ocho años de ocupación ucraniana en Dombás.

La Ertzaintza confirmó que localizó a los dos jóvenes tras el partido, aunque la imagen quedó ya para la posteridad. Curiosamente la escena se dio en uno de los muchos estadios del fútbol español que hace unos días se vestía con el azul y el amarillo de la bandera de Ucrania en apoyo a este país.

🚨⚽ Pancartas pro Rusia en San Mamés | Informa @radiobilbao



👮🏻 2 jóvenes muestran pancartas en apoyo a Rusia en San Mamés. La Ertzaintza los ha localizado tras el partido



򈸏 Se han escuchado gritos en contra de lo que consideran 8 años de ocupación ucraniana en Donbas pic.twitter.com/OhmouG78bs — El Larguero (@ellarguero) March 8, 2022

No deja de ser cuanto menos curioso que se den este tipo de situaciones en un momento en el que el deporte en general y el fútbol en particular han vuelto la espalda a Rusia y condenado la invasión. Eso por no hablar de las múltiples sanciones y castigos recibidos por los equipos rusos y la Federación de dicho país.