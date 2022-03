Akapo, el último caso de una larga lista de episodios racistas en el fútbol español: esto viene de lejos

El episodio de racismo vivido el pasado lunes durante el partido entre Cádiz y Granada contra el cadista Akapo es sólo el último de una larga lista que mancha al fútbol español, donde este tipo de insultos han protagonizado más escándalos de los que cabría esperar.

Tanto es así que, incluso, la serie documental 'Los Otros' de Movistar+, dedicada a diferentes aspectos del fútbol patrio, dedicó hace unos meses un capítulo a la lacra del racismo, con testimonios de jugadores, desde Kameni a Roberto Carlos, que han sufrido en sus carnes esta desgraciada práctica.

Roberto Carlos. Camp Nou. Racismo.

Aquella declaración de Guardiola que aún duele.



A finales de los 90, estas declaraciones de Pep Guardiola recogidas en el vídeo de Movistar de arriba, no tuvieron la repercusión que tienen en el contexto actual, en una sociedad más concienciada contra el racismo. Lo cierto es que no hace tanto hubo un tiempo en el que los gritos de 'mono' o los sonidos simiescos eran el pan de cada día, y hasta hace no tanto no se hacía mucho para ponerles fin.

La polémica de Cala y Diakhaby

No hay que remontarse, sin embargo, tan lejos parea conocer el caso más sonado reciente. El del presunto insulto ("negro de mierda") de Cala a Diakhaby, que nunca fue probado, pero que montó un revuelo mediático en abril de 2021, cuando el jugador del Valencia decidió abandonar el campo tras el presunto agravio.

El plátano de Alves

Otro de los episodios más conocidos es el de Dani Alves, quien no dudó en comerse un plátano que le habían lanzado al campo en forma de insulto racista, comparando al lateral del Barça con un mono durante un enfrentamiento contra el Villarreal en la Cerámica (antes Madrigal) en 2014.

Peter, el caso más reciente

Tras el escándalo esta semana de Akapo, episodios racistas volvieron a vivirse en el fútbol español. Esta vez, este mismo miércoles en el partido de octavos de la Youth League que enfrentó al Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Radicales rojiblancos imitaron sonidos de mono cuando el jugador madridista Peter llevaba el balón, en otro denunciable capitulo de esta triste serie.

"Me voy, no juego más"

Samuel Eto'o protagonizó en 2006 en La Romareda uno de los casos más recordados, cuando hizo el amago de marcharse del campo por la reiteración de insultos racistas mientras vestía la camiseta del Barcelona.

"No podía más, ya no podía más. Fue un momento de crisis, de pensar ¿qué hay de malo en ser negro? ¿qué culpa tengo yo o mis padres? ¿hay una culpa? Me quise marchar por lo que todos escuchamos en el campo. Una vez pueden equivocarse, pero dos años seguidos... Pensé que si eso tenía que ser así era mejor irme al vestuario", comentó.

Vinícius, un caso pasado por alto

El pasado mes de octubre, en la última visita del Real Madrid a Camp Nou, a Vinícius le llamaron 'macaco' mientras enfilaba la banda para dar relevo a su compañero. Sin embargo, y pese a la denuncia de LaLiga, el caso no trascendió en exceso y no generó el revuelo al que sí hemos asistido con otros casos.