Giro en el 'caso Dembélé': Laporta le tiende la mano a la renovación e insiste con que se quede

El Barça no se da por vencido con Dembélé y vuelve al ataque. El último en volver a insistir en que el francés se quede ha sido precisamente el presidente, Joan Laporta, quien, de hecho, no descartó que el francés renueve por el club azulgrana. El extremo termina su contrato este mes de junio y tras los intentos por darle salida en invierno al no renovar, el club vuelve al ataque.

Antes de participar en una conferencia en el Mobile World Congress (MWC), el máximo mandatario de la entidad azulgrana habló sobre el futuro del jugador francés después de que en la goleada contra el Athletic Club por 4-0 anotara un gol y repartiera dos asistencias .

"Dembélé tiene nuestra propuesta, siempre hemos querido que se quede, porque es un jugador extraordinario. Para mí es uno de los mejores jugadores del mundo en su puesto. Nos gustaría que a final de temporada se lo repensara", afirmó Laporta.

📣 Laporta y la posible continuidad de Ousmane Dembelé



“Nos gustaría que a final de temporada se lo repensara”@JijantesFC pic.twitter.com/4r6b1VPc2n — Gerard Romero (@gerardromero) February 28, 2022

En el pasado mercado de invierno, el internacional francés no aceptó la propuesta de renovación del Barcelona, que intentó buscarle una salida. Pese a que quedó fuera de la lista de convocados en dos partidos, Dembélé no aceptó las propuestas de otros clubes y decidió continuar en el club azulgrana por lo menos hasta final de curso, cuando finaliza su actual contrato.

Finalmente, una vez cerrada la ventana de fichajes, el técnico del Barcelona, Xavi Hernández, ha vuelto a contar con el internacional francés, que ha gozado de minutos en los últimos cinco partidos. "Siempre lo he dicho, para mí es de los mejores en su puesto y ya veremos qué pasa a final de temporada. De momento centrémonos en esta temporada, que tenemos mucho que decir tanto en la Europa League como en LaLiga", puntualizó Laporta.

Otro de los nombres propios del último partido liguero contra el Athletic fue Pedri González, de quien Laporta dijo que "está llamado a ser uno de los mejores futbolistas del mundo". En este sentido, el presidente de club catalán instó al tinerfeño a "seguir trabajando para conseguir los objetivos colectivos, ya que después llegarán los individuales".