La guerra de Ucrania comienza a cobrarse sus primeras "víctimas" deportivas. El comienzo del conflicto bélico en el país con el bombardeo de las tropas rusas a varias ciudades de sus vecinos está obligando a numerosas competiciones a tomar decisiones, tanto en Rusia como en Ucrania, con la Champions League o la Fórmula 1 en el foco.

La Liga Ucraniana, suspendida

La primera competición en anunciar su suspensión ha sido la propia Liga Ucraniana, después de varios días estudiando la posibilidad de parar, desde la intervención militar de Rusia en las provincias separatistas de Lugansk y Donetsk.

La propia liga ha sido quien ha anunciado la suspensión con un escueto comunicado compartido en su página web. "Debido a la imposición de la ley marcial en Ucrania, el campeonato de Ucrania ha sido suspendido", anunciaron.

Sin embargo, no han comunicado ninguna resolución extra de ningún tipo, como si se cancela definitivamente o si se planea seguir una vez termine el conflicto. La clasificación tiene ahora como líder al Shakhtar Donetsk, que lleva jugando varios meses sus partidos en Kiev, solo dos puntos por encima del Dinamo.

A la espera de la UEFA para la final de la Champions

El mundo del fútbol está también pendiente de qué ocurre con la final de la Champions League de esta temporada, que se ha de jugar al otro lado de la frontera, en San Petersburgo. No obstante, la UEFA se pronunció hace unos días y afirmó que no tenía intención de cambiar de sede para el partido más importante del año, pero que la situación "se evaluaría continuamente".

Sin embargo, todo ello era cuando no se había llevado a cabo todavía ningún ataque. Ahora, con el contexto muy cambiado, el mundo del deporte mira de reojo a Ceferin y su próximo movimiento al respecto.

El GP de Rusia, en la cuerda floja

La Fórmula 1, en cambio, parecía que tomaría cartas en el asunto de manera rápida, puesto que este mismo jueves, dejaban de estar a la venta las entradas para el GP de Rusia de finales de septiembre en la página web oficial de la competición.

No obstante, durante la mañana del jueves han emitido un comunicado en referencia a la decisión, manteniéndola en 'stand by'. "La Fórmula 1 está viendo muy de cerca el muy fluido desarrollo (de la guerra) como muchos otros y en estos momentos no tiene más comentarios sobre la carrera programada para septiembre. Continuaremos monitorizando la situación muy de cerca", han zanjado.

La Euroliga y la selección, en vilo

En cuanto al baloncesto, la selección española, después de ver cómo se aplazaba el primero de sus partidos contra Ucrania, de visitante, hace unos días por el peligro de la situación, está a la espera de que se confirme que se dispute el de este jueves en Córdoba. Por ahora, la selección del este de Europa ha cancelado su entrenamiento tras el estallido de la guerra.

Por su parte, la Euroliga ha convocado ya una reunión de urgencia previa a la jornada que empieza este jueves, con equipos recibiendo a clubes rusos (como el Baskonia)... o el Barça visitando al Zenit en su duelo del viernes.