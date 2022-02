Neymar confiesa que hizo todo lo posible para regresar al Barça: "Lo intentamos todo, pero no fue posible"

Neymar fue el último invitado del Fenômenos Podcast de Ronaldo Nazario y el streamer Gaules y dejó bastantes perlas sobre su pasado y futuro futbolístico. El brasileño habló sobre su intención de jugar en Estados Unidos antes de retirarse y sobre el momento en el que intentó regresar a un FC Barcelona al que siempre ha tenido aprecio.

"Bromeo mucho con mis amigos [sobre la retirada]. Les digo que con 32 ya está bien pero, honestamente, no sé. Jugaré hasta que esté mentalmente cansado, hasta el momento en que esté bien de la cabeza y del cuerpo", confesó un Neymar de 30 años.

Cuando se refiere al PSG, el brasileño recuerda que tiene contrato hasta 2025, pero que antes de renovar intentó regresar volver atrás en el tiempo. "Intenté volver al Barça. Lo intentamos todo, pero no fue posible", confiesa. Respecto a lo que tiene más dudas es a si algún día volverá a jugar en la liga de su país. "En Brasil no sé, a veces quiero y a veces no".

Volviendo al tema de la retirada, Neymar deja claro que es una decisión en la que su cuerpo y su mente tendrán mucha importancia. "Por el cuerpo creo que voy a lograr durar unos añitos más, pero de la cabeza, que es lo más importante, se necesita estar bien siempre. Pero no me he puesto una edad", admite. "Tengo contrato con el PSG hasta los 33, mientras tanto estaré jugando".

Aunque sus planes de futuro pasan por irse a la MLS en algún momento, mirando al futuro más inmediato Neymar tiene como objetivo lograr la Champions League, aunque para ello tenga que derrotar al Real Madrid. "Esperamos hacer historia por encima de tu Madrid".