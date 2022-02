El Madrid aprieta a Mbappé para que se decida: su oferta tiene fecha de caducidad

La paciencia del Real Madrid con Mbappé no es, ni mucho menos, infinita. El astro francés sigue sin confirmar su futuro y tras el partido de ida de Champions entre el PSG y los blancos, la incógnita es aún mayor. Pese a que todo ha hecho pensar que el jugador galo recalará en el Santiago Bernabéu, la opción de renovar ha cogido peso y en Valdebebas ya hay nerviosismo.

De ese modo, y según The Sunday Times (el dominical de The Times), el Madrid ha empezado ya el ejercicio de presión sobre el futbolista y le ha mandado una advertencia: si no ficha este verano, no lo hará nunca. Los capitalinos le plantean así este ultimátum a un Mbappé que sigue deshojando la margarita o, por lo menos, eso hace pensar.

La intención del Real Madrid es disuadir al francés de la opción de renovar y quedarse, poniendo fin a un culebrón que lleva ya varios años copando noticias e in crescendo. El punto álgido hasta ahora, el pasado verano, con la oferta de 200 millones que el PSG pese a que este año pueda marcharse completamente gratis.

Por su parte, Al Khelaifi y los suyos ya han metido más carbón a la maquinaria para convencer a Mbappé para que renueve. De primeras, un contrato corto, de dos años, con una considerable subida salarial, una prima de 25 millones de euros y la certeza de ser el icono comercial del club, por encima de Messi y Neymar.

De hecho, desde Catar hay un especial interés por que Mbappé renueve por el PSG y es tener "en su poder" a uno de los mejores jugadores para el Mundial que se celebrará este invierno en el país. Tal es la importancia, que Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia y uno de los grandes apoyos para la candidatura árabe, le ha pedido al futbolista que renueve su contrato.

Toda esta presión del Real Madrid la ejerce también ante la oportunidad que pueden tener de fichar a Erling Haaland. Con ambos futbolistas queriendo liderar un proyecto prácticamente en solitario, se antoja complicado reunir a los dos en un mismo equipo como quiere hacer el Madrid. Por eso mismo, Florentino Pérez no quiere que se escape el tren del noruego, Mbappé renueve por el PSG y se quede a dos velas.

El francés dejó claro que no tomaría ninguna decisión hasta una vez pasada la eliminatoria entre PSG y Real Madrid. Su gol en el Parc des Princes da ventaja a los galos pero el Bernabéu es mucho Bernabéu y el próximo 9 de marzo se decidirá el futuro de ambos equipos en Champions... y quizás también el del jugador.