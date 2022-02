Tebas alaba la gestión de Florentino y da por hecho el fichaje de Mbappé: "Van a destapar el tarro de las esencias"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, cree que el Real Madrid "va a destapar el tarro de las esencias este verano" y que va a fichar a grandes nombres, entre ellos, el de Kylian Mbappé, mientras que insistió que el FC Barcelona, "tal como está hoy", no puede aspirar a Erling Haaland.

"No ha traído grandes jugadores por la pandemia, ha hecho una política acertada, restrictiva en cuanto a las incorporaciones y creo que este verano va a destapar el tarro de las esencias y vamos a ver un Real Madrid que hace años que no habíamos visto en cuanto a incorporación de jugadores", expresó Tebas este viernes en una entrevista con 'Telemadrid'.

El mandatario apuntó que uno de estos fichajes parece que será Mbappé, que demostró el pasado martes en el duelo de la Champions League que "ahora mismo está entre los dos o tres mejores jugadores del mundo". "Ojalá, y todo apunta a que el año que viene estará en las filas del Real Madrid y de LaLiga", remarcó, dejando claro que el club madridista "tiene dinero también para Haaland" y mostrándose "totalmente convencido" de que remontará al PSG.

Por otro lado, el dirigente fue contundente con la actitud de Florentino Pérez hacia su estamento y su acuerdo con CVC. "Como es el que más ha liderado de lo Superliga, sabe que es un proyecto que hace daño a la Superliga porque cuánto más fuerte sean las ligas nacionales y esto es para hacer más fuerte a LaLiga, menos posibilidades hay de la Superliga de Florentino (Pérez) porque los demás van un poco más como invitados", subrayó, confesando que no entiende por qué en esta batalla contra 'LaLiga Impulso' están el FC Barcelona y el Athletic Club.

La situación económica del Barça

"Más que pena, no me gusta que esté así, nos gusta un FC Barcelona que tenga una situación económica que sea competitiva", replicó sobre la situación del conjunto blaugrana, que ahora paga el haber estado "siempre al límite en el gasto salarial" y sufrir la caída "del 25 por ciento de los ingresos tienes un problema porque los contratos siguen estando". "Hoy, tal como está, no puede tener a Haaland", aseveró.

Del Atlético, Tebas "no" cree que se acabe la etapa de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid y que lo que pasa es que "cuando llevas muchos años siempre se dice que se va a terminar". "La situación no gusta a sus aficionados, pero la ha tenido otras temporadas, no es nada nuevo, y aún puede quedar hasta tercero", advirtió.

Además, como el Manchester United "no está en su mejor momento", ve "bastante igualada" su eliminatoria con el conjunto inglés. "El 'Cholo' siempre en temas de eliminatorias ha sacado mucho", recordó el presidente de LaLiga.