Un surfista denuncia a la WSL por su accidente casi mortal en las olas gigantes de Nazaré: "Tengo pesadillas y miedo a entrar en el agua"

Alex Botelho coqueteó con la muerte en 2020. El surfista portugués sufrió un accidente durante la celebración del Nazaré Tou Surfing Challenge de olas grandes y tuvo que ser reanimado en la playa después de perder el conocimiento durante varios minutos y tener que ser rescatado del agua. Tuvo que pasar una semana en la UCI y quince días más ingresado en el hospital.

Ahora, dos años después, Botelho ha denunciado a los World Surf League (WSL), organizadora del campeonato. El portugués considera que las medidas de seguridad no fueron las adecuadas ni las prometidas antes de comenzar el torneo, y por culpa de esto estuvo cerca de perder la vida. Actualmente, el surfista asegura que sigue sufriendo pesadillas y tiene trastornos del sueño por aquel accidente que se podía haber evitado.

La denuncia en cuestión ha sido interpuesta en el Tribunal de California y en ella se detallan las negligencias llevadas a cabo por la organización, a la que además se acusa de tergiversar información intencionadamente.

volviendo la vista al día del accidente (11 de febrero de 2020), Botelho recuerda algunas pinceladas de lo sucedido. "Fue por golpearme con el jet-ski muy fuerte con el costado de mi pecho. Creo que eso es lo que perforó mi pulmón. También me golpeé la cabeza, pero no tan fuerte. Creo que fue más el impacto del pulmón lo que me noqueó", cuenta el surfista. Una ola de más de seis metros hizo volar a la moto de Botelho y su compañero Hugo Vau y pasaron minutos hasta que ambos estuvieron en la orilla, donde se comprobó que el portugués no tenía pulso. Las imágenes son estremecedoras.

"Lo siguiente que puedo recordar es escuchar voces en la playa. Luego, cuando abrí los ojos por primera vez, estaba en la ambulancia. Las primeras personas que vi fueron mi novia y Hugo en la puerta. Y recuerdo haber pensado, está bien, estoy vivo", rememora el luso.

Una vez en el hospital comenzó a ser consciente de la gravedad de la situación. "Lo primero que hicieron después de que estuve estable fue escanear mi cerebro en busca de daños, ya que había estado sin oxígeno durante tanto tiempo. El informe oficial del hospital decía que llevaba 10 minutos sin oxígeno. Así que seis minutos en el agua y luego otros cuatro minutos en la playa hasta que empecé a respirar de nuevo. Sin embargo, los escaneos estaban bien y no mostraron daños".

Han pasado años desde uno de los peores días de la vida de Botelho y el surfista sin embargo no ha podido pasar página todavía. "Tengo pesadillas en las que me ahogo, trastornos del sueño y del estado de ánimo y miedo a entrar al agua", confiesa el portugués, que desde el accidente ha perdido varios patrocinadores y su economía se ha visto duramente afectada.