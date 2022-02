Donnarumma habla sobre rivalidad con Keylor Navas: "Sabía que sería así al venir al PSG"

Gianluigi Donnarumma quiso zanjar los rumores sobre una mala relación con Keylor Navas y su rivalidad por la portería del PSG. El arquero italiano dio una entrevista a la Gazzetta dello Sport en la que trató el tema y dejó claro que la competencia por el puesto de portero titular no llega al terreno de lo personal.

"Sabía que sería así al venir aquí. No sé lo que piensa al respecto, pero me parece bien, también porque todos aquí siempre me hacen sentir importante. Lo daré todo por el PSG. Y no es cierto que haya problemas con Keylor. Tengo una muy buena relación con él, es un buen tipo. Para mí no hay ningún problema", comentó Donnarumma.

Keylor Navas declaró recientemente que la situación en el PSG, luchando constantemente por la titularidad no era agradable, pero en ningún momento habló de una mala relación con Donnarumma, pese a la insistencia de algunos medios de prensa.

"Para nosotros, es una temporada bastante competitiva. Siempre es bueno tener competencia, pero creo que a nivel personal no es agradable estar en esta situación. Creo que a los dos nos gusta jugar siempre para ayudar al equipo. Hay que intentar ganarse el puesto cada día, trabajar y hacer que el entrenador se fije en nosotros para jugar más", explicó el arquero costarricense.

Dolorosa salida del Milan: "No miran lo que pasó en el otro lado"

Además, Donnarumma también dio detalles sobre su marcha del Milan y su descontento por haber quedado como el malo de la película. "Después de tantos años nunca es fácil desprenderse de algo como el Milan", comenta el portero. "En el Milan crecí como hombre y como jugador. Sólo puedo agradecer al club todo lo que ha hecho por mí. Los aficionados también me han tratado siempre bien. Siempre me he sentido como en casa en el Milan. Pero luego ya sabes cómo resultaron las cosas", continúa Donnarumma. "Todo el mundo puede culparme a mí, pero no miran lo que pasó en el otro lado. Digamos en pocas palabras que la última llamada del club fue para decirme que habían cogido otro portero. Así que ese fue el final".

Lo que sí tenía claro el guardameta al dejar el Milan era que su destino sería el PSG. "Llevaban años siguiéndome y siempre me demostraron su interés. Así que tenía que ser así. Tanto el presidente Al Khelaifi como el director deportivo Leonardo no sólo me hicieron entender que me querían de verdad, sino que cada día me hacen sentir su cercanía. Estoy muy contento y orgulloso de estar aquí. Los aficionados del PSG en cada partido me hacen sentir importante", confesó.