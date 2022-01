Keylor Navas se cansa de las rotaciones y la competencia en la portería del PSG: "No es agradable estar en esta situación"

La portería del PSG sigue sin tener un dueño a estas alturas de la temporada y la situación empieza a ser un tanto tediosa para Keylor Navas. El arquero comparte el puesto con Donnarumma y empieza a estar cansado de tanta rotación y tener que competir día a día por el puesto de titular.

"Para nosotros, es una temporada bastante competitiva. Siempre es bueno tener competencia, pero creo que a nivel personal no es agradable estar en esta situación. Creo que a los dos nos gusta jugar siempre para ayudar al equipo. Hay que intentar ganarse el puesto cada día, trabajar y hacer que el entrenador se fije en nosotros para jugar más", explicó Navas tras la victoria del PSG sobre el Reims, en la que ocupó la portería del conjunto parisino.

El ex del Real Madrid fue titular ante el Reims debido a la baja por lesión de Donnarumma, en lo que significó su 18º partido de la temporada entre todas las competiciones. Cinco más que los disputados por su competencia, que sólo suma 13 encuentros tras haber llegado más tarde a la pretemporada del PSG.

La repartición de partidos en la portería del conjunto galo está siendo bastante equitativa. Ambos arqueros han disputado tres partidos de Champions League, pero Pochettino no acaba de dar con la tecla y los dos jugadores rotan en liga y Copa. Algo que no acaba de convencer a un Keylor Navas que todavía no sabe si jugará contra el Real Madrid o tendrá que ver el choque desde el banquillo.