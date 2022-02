Carlos Moyá, entrenador de Rafa Nadal: "Si Djokovic no se vacuna, su carrera corre peligro"

Carlos Moyá, entrenador de Rafa Nadal, se pronunció en los micrófonos de Onda Cero sobre el caso de Novak Djokovic. El extenista quiso dar su opinión sobre la situación que vive el serbio a raíz de su negativa a vacunarse y posterior deportación sin poder disputar el Open de Australia.

"No creo que sea antivacunas, sino que siempre ha defendido el derecho a elegir, pero ahora se encuentra en una situación complicada. No creo que haya cambiado nada en su postura esta victoria de Rafa. Lo que sí es evidente es que si no se vacuna se va a descartar de la batalla por la que tanto tiempo lleva luchando. Creo que lo va a tener muy difícil para disputar torneos de Grand Slam si no se vacuna y su carrera correría serio peligro", comentó Moyá.

En lo referente a su pupilo, Moyá no tiene más que elogios hacia Nadal. "Lo increíble es cómo ha sabido aprovechar su oportunidad. Roger tuvo dos bolas de partido para ganar el 21º Grand Slam y no pudo materializarlas. Novak fue incapaz de aguantar la presión e hizo uno de los peores partidos de los últimos años en la final del US Open 2021. Pero Rafa supo reponerse de un mal inicio y controlar los nervios, a pesar de saber que estaba ante una gran oportunidad en su carrera", analizó el entrenador.

Además, Moyá tiene claro que la victoria en el Open de Australia de Nadal no será la última que consiga en un 'grande'. "Soy muy optimista y no creo que este sea el último título de Grand Slam que gana. Va a ser uno de los grandes favoritos en Roland Garros 2022 si está sano, y ese torneo es el gran objetivo ahora mismo". declaró.