Ronaldo ve el sueldo de Mbappé y se lleva las manos a la cabeza: "Nos hemos equivocado de generación"

Normalmente, cuando Ronaldo Nazario habla sube el pan. El legendario delantero brasileño se pasó por el canal de Twitch de Christian Vieri, Bobo TV, y no se escondió ante ninguna de las preguntas del ariete italiano. El actual propietario del Valladolid y el Cruzeiro habló sobre su época como jugador, sobre estrellas del fútbol actual como Messi o Neymar y se escandalizó con los sueldos que cobran otros astros como Mbappé.

Al referirse al jugador francés, Ronaldo se deshizo en elogios y admiración, hacia su juego y hacia su sueldo. "Es muy fuerte, tiene esa velocidad y frialdad ante la portería que le llevará a ser el número uno", comenzó el brasileño. "Y he leído la noticia de que se irá al Real Madrid y cobrará 50 millones al año.... Nos hemos equivocado de generación", bromeó. "La industria del fútbol está creciendo tanto que es justo que las estrellas reciban cada vez más dinero. Si hoy es así, es porque hubo jugadores que los inspiraron, como lo hicimos nosotros".

Precisamente en referencia a esa fuente de inspiración que fueron gente como él para las estrellas de hoy, Ronaldo recordó el momento en el que se dio cuenta de que era un jugador especial. "De niño vi que era más fuerte que los demás. ¿Los goles que marqué superando a 3 ó 4 jugadores? Eso no es algo que se pueda entrenar", explicó el 9. "En el fútbol de nuestra generación teníamos muy malos entrenamientos. Recuerdo que teníamos que hacer 6 ó 7 kilómetros de carrera que no necesitaba porque era velocista. Hacía 30-35 sprints por partido, creía que tenía que llegar a los 40, pero no podía convencer a los entrenadores de ello. Con Cúper, porque hay que hablar de él, hacíamos un calentamiento de 3 kilómetros. Menos mal que las cosas han mejorado con los años".

Vieri también preguntó a Ronaldo por nombres propios como Messi o Neymar. Sobre el argentino, el exfutbolista no dudó ni un segundo. "Es extraordinario, tiene fuerza, velocidad y fortaleza física. Messi tiene hambre de gol, luego es bueno fuera del campo como todos los de esta generación, a diferencia de nosotros. Piensa que si tuviéramos la cabeza de Messi y Ronaldo, podríamos haber doblado los goles...".

A la hora de referirse a su compatriota Neymar, Ronaldo le desea lo mejor. "Ojalá Neymar pudiera ganar la Copa del Mundo. En términos de números me ha superado a mí, a Zico, a Romario, ahora está a cinco goles de superar a Pelé. Me encanta, marca mucho, luego quizá haya quien le critique por su vida privada y porque ha ganado pocos premios individuales".

Sin embargo, cuando tiene que decantarse por el delantero más fuerte en la actualidad, no menciona a ninguno de los dos. "Benzema en mi opinión, pero Lewandowski está muy cerca. Haaland llegará a ser muy fuerte, tal vez incluso el número uno, pero no tiene la técnica de los dos primeros", asegura Ronaldo.

Pero Ronaldo no sólo habla de pasado y presente, sino que cuando se le pregunta por 'el Ronaldo del futuro' pone sobre la mesa dos nombres. "Endrick es un chico de 15 años, tiene un talento increíble. Luego hay que ver cómo se desarrolla en los profesionales. Luego hay otro, Caio de Sao Paulo, creo que de 2004". Palabra de 'El Fenómeno'.