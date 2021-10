El brasileño Edmundo recuerda el día más alarmante de la carrera de Ronaldo: "Va a morir en el campo"

El brasileño Edmundo intervino en el podcast brasileño Inteligência y recordó un peliagudo momento de la selección canarinha durante el Mundial de 1998, cuando Ronaldo Nazario sufrió un episodio de convulsiones que hizo a muchos temer por su vida.

“Estaba subiendo a los dormitorios con Doriva y vi a Ronaldo teniendo convulsiones. Salí a los pasillos a avisar a todos. César Sampaio y yo sujetamos su lengua mientras los ojos se volvían hacia atrás”, explicaba Edmundo. La presencia médica casi inmediata fue fundamental para que no hubiese que lamentar nada, aunque la escena dejó a todos bastante preocupados. “Todos sabían que había tenido convulsiones menos el propio Ronaldo”, recuerda el brasileño. “Luego llegó a su habitación, se sentó y empezó a comer tarta como si nada, mientras todos le miraban preocupados. Después salió a hacer una llamada y Leonardo dijo ‘hay que hablar con él porque va a morir en el campo’”.

Era la previa de la final del Mundial, en la que Brasil se enfrentó a la Francia de Zidane, siendo una de las mejores generaciones de la historia del fútbol. Sin embargo, los jugadores de la canarinha no tenían la cabeza donde deberían. “Se le veía raro. Estaba como en las nubes. [El seleccionador] Zagallo dijo que Ronaldo no iba a estar y que yo sería el decisivo esa noche. Todos me animaron, era un grupo sensacional”, recuerda Edmundo.

Pero la historia dio un giro inesperado, pese a que en el acta oficial Edmundo aparecía como titular en lugar de Ronaldo. “Entró Ronaldo en el vestuario acompañado de uno de los médicos y todos nos alegramos por verlo bien. Se reunió con Zagallo, sus asistentes y los médicos durante unos cinco o diez minutos. Cuando terminaron, el entrenador me dijo que Ronaldo sería titular y que me lo tomase con calma”, relata.

Brasil terminó perdiendo la final contra Francia, en un partido espectacular de Zidane, aunque la verdadera victoria para el conjunto sudamericano fue no tener que lamentar la pérdida de uno de sus componentes.