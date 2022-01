Marcelo no se mordió la lengua contra el árbitro que le expulsó del Elche - Real Madrid: así lo cuenta el acta del partido

Marcelo fue uno de los grandes protagonistas de la remontada del Real Madrid en Elche. El veterano defensa brasileño apareció en la foto del fallo clamoroso de Carrillo a los 10 minutos del encuentro, en las de las innumerables internadas durante el tiempo reglamentario y, sobre todo, en la prórroga.

El lateral recibió la tarjeta roja en el minuto 102 del partido por, según el acta, "derribar a un adversario e impidiendo con ello una ocasión manifiesta de gol". Aunque no estaba muy claro si realmente llegó a tocar al rival, Marcelo en cualquier caso no se mordió la lengua. Según expresa Figueroa Vázquez en sus anotaciones en la citada acta, "una vez expulsado, se dirigió" a él y le dijo lo que pensaba: "eres muy malo". Esta última frase le puede costar dos partidos por desconsideración (no insulto), más el que asume por la roja directa, por lo que apunta a perderse el de cuartos y los dos de semifinales, si pasara el Madrid.

No fue el único expulsado, aunque el otro fue del Elche. Pere Milla, en el minuto 120 por la segunda amonestación, se fue al vestuario por no aceptar nada bien que el colegiado no le hiciese caso.

"Tras advertirle en varias ocasiones de que cesase sus protestas y decirle que no me gritara, se dirigió a mi en los siguientes términos 'te grito porqué me da la gana'", asegura el acta.