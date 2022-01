Isco y Hazard, dos sospechosos habituales que hacen dudar a Ancelotti de sus propias ideas

Cuando Carlo Ancelotti anunció el once inicial a sus jugadores para el partido contra el Elche, no hubo grandes sorpresas. Que no estuviera Courtois bajo palos o Casemiro y Modric era, en este contexto, casi esperable. Ancelotti sabe quiénes son sus soldados de primera fila y cuándo no debe quemarlos.

Que Isco y Hazard fueran suplentes entraba dentro del plan. Habría provocado muchas cejas levantadas, y no como homenaje a él mismo, si les hubiera sacado de inicio. Quién iba a pensar que acabarían siendo los salvadores de una eliminatoria de Copa que resultó mucho más difícil de lo esperado.

La filosofía de 'Carletto' es, a grandes rasgos, rezar para que Modric no se rompa. La idea de la clonación tampoco se descarta, pero mientras la tecnología no lo permita, el técnico cruza los dedos mientras el croata maneja su barca. Durante más de 100 minutos fue incapaz de perforar la portería verdiblanca, porque incluso sin el '10' madridista aún faltaba Benzema, que es tan distinto a Jovic que convendría comprobar su semejanza genética por si son de dos especies humanas divergentes.

Pero, a veces, Ancelotti tiene que tirar de los suplentes. No son especialmente apetecibles, como cuando toca ir a la máquina de vending a coger un sándwich de presunto atún porque no hay tiempo a acercarse al restaurante del menú del día ni túper que calentar. Ahí ve, entre algunos canteranos y bultos sospechosos, algunos jugadores aprovechables: los Camavinga, Rodrygo, Valverde... Y quizá los Isco y Hazard, que ya son objeto de burla recurrente entre la afición blanca.

Ni él mismo esperaba que su compromiso fuera tal que iba a darle la salvación de la Copa. Unas horas antes de que Xavi ("Javi", según su acento) cayera de otra competición con el Barça, a Ancelotti le florecieron dos héroes que no dudó en reconocer... y en asumir que quizá merecen más de lo que él les da.

"Ellos han ganado el partido y hay que destacarlos. Puede ser que ellos merezcan jugar más, pero el pasado es pasado y hay que mirar hacia adelante. Sé que puedo contar con ellos y con una plantilla que tiene de todo, un carácter extraordinario y que lucha contra la adversidad y nunca se rinde", elogió con la sonrisa más arqueada que la ceja, signo de que realmente este había sido un partido que le había hecho feliz.

🗣 "Estoy muy feliz por Isco y Hazard, que no han tenido muchos minutos, pero han estado ahí. Hoy lo necesitábamos"



Y es que, como los artistas que descubren que tenían un lienzo a medio pintar del que puede salir una obra maestra, Ancelotti quizá haya descubierto ante el Elche que esos bajitos acusados de ir pasados de peso pueden ser, en realidad, quienes inclinen la balanza a su favor. Máxime cuando el (en sus palabras) calendario sin sentido que tienen que asumir en los próximos meses le obligará a tirar más veces de sándwich que de plato con mesa y mantel.