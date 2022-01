Sandra Gómez, de ser Tokio en 'La Casa de Papel' a convertirse en la única mujer debutante en motos del Dakar 2022

Entre los participantes en el Dakar 2022 se encuentra una piloto que el gran público ha visto en un escenario muy diferente al de las dunas del desierto saudí. Se trata de la madrileña Sandra Gómez Cantero, que está cuajando una buena actuación en la categoría de motos, siendo además la única mujer debutante en esta edición en dos ruedas.

Antes de dar saltos entre arena y piedras, Gómez participó en una de las producciones audiovisuales más famosas del momento: ni más ni menos que en 'La casa de papel'. La gran capacidad de la piloto española la ha convertido en una especialista de acción perfecta, como demostró en una de las escenas más famosas de las primeras temporadas de la serie: el regreso de Tokio a la Fábrica de Moneda y Timbre, vestida con un uniforme de la policía a los mandos de una moto. En ese salto no iba Úrsula Corberó, sino Sandra Gómez.

Que la productora de la serie más vista de Netflix, así como de 'Sky Rojo' donde también ha ejercido de doble, haya elegido a Sandra Gómez no es casual. La piloto de la Husqvarna del equipo XRaids Clínicas Cres lleva compitiendo desde los 8 años, primero el trial (fue campeona del Trial de Naciones con 15 años) y luego en enduro, cuyo mayor hito fue proclamarse campeona del dificilísimo certamen del AMA Endurocross estadounidense en 2015. Primera española que lo lograba.

Pero en su día a día, la profesión de doble de acción le permite ganarse su sueldo. "Hago de ‘stunt rider’ porque me gusta y ¡porque también tengo que vivir de algo!", explica en una extensa entrevista en Mundo Deportivo.

"Tengo mis sponsors y estoy en equipos nacionales, y esto me facilita poder competir. Pero para vivir también hago otros trabajos. Trabajo también como presentadora en ‘Garage TV’ y soy coordinadora de la Comisión Femenina la Federación Española de Motociclismo. No me queda tiempo para más, por eso no puedo ver 'La Casa de Papel'", admite. Sí: ni ella misma ha visto la serie donde, posiblemente, ha tenido hasta ahora su papel más destacado fuera del deporte.

Un 'Cicerone' de lujo

En su primera participación en el Dakar cuenta con un maestro perfecto: Lorenzo Santolino. El salmantino, que actualmente es el español mejor clasificado en la general (6º), es buen amigo suyo desde hace años.

"Le expliqué cómo funcionaba el roadbook, le transmití mi experiencia para que pudiera evitar la mayoría de errores que yo he cometido. Es un Dakar donde tiene que vivir la experiencia, conocer la carrera a la que se enfrenta, entender que es una disciplina muy peligrosa, ya que aunque lo sepamos todos, hasta que no lo vives en tus carnes el chip de la cabeza no se hace", explicaba el de Guijuelo en Mundo Deportivo.