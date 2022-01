Piqué vuelve a atizar a Toni Freixa por un tuit que terminó borrando: "Sinvergüenza"

Gerard Piqué vuelve a la acción en redes sociales y lo vuelve a hacer con el mismo objetivo: Toni Freixa. El segundo capitán del equipo azulgrana tuvo un nuevo enfrentamiento con el que fuera candidato a la presidencia en las últimas elecciones, después del que protagonizó hace escasos días por unas críticas a Dembélé.

Esta vez, el central ha salido al corte por una publicación de Freixa en Twitter que criticaba los hábitos alimenticios de un jugador, presuntamente, Piqué. criticando con ironía y de la misma manera en la que el futbolista le respondió tras su palo al francés. Sin embargo, unos minutos después, el excandidato eliminó su mensaje en redes sociales.

"Entrecot con patatas fritas, huevo frito, cerveza para beber y una crepe con Nutella. ¿Os imagináis un futbolista profesional comiendo eso? Estoy diciendo uno, eh, no generalizando", escribía Freixa en su Twitter.

T’has equivocat amb l’entrecot.. era botifarra. La resta tot ok! I ara em faré un gintonic a la teva salut! Ja pots anar borrant els tweets, pocavergonya. pic.twitter.com/tiYHuIw8HQ — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 3, 2022

Piqué no quiso quedarse callado y le atizó con dureza: "Te has equivocado con el entrecot... era butifarra. Por lo demás, todo OK. Y ahora me haré un gintonic a tu salud. Ya puedes ir borrando los tuit, sinvergüenza".

Las críticas a Dembélé

Freixa criticó públicamente a Dembélé por no querer renovar su contrato con un necesitado Barça que termina este verano de 2022, afirmando que "así son los jugadores". Piqué no quiso quedarse al margen y le pagó con la misma moneda, pidiéndole que no generalizara porque el podría decir que "así son los candidatos, no pagan a sus colaboradores".