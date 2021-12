Piqué sale en defensa de Dembélé y acusa a un excandidato a presidente del Barça de no pagar a sus colaboradores

Gerard Piqué siempre se ha caracterizado por decir las cosas como las piensa y no esconderse cuando siente que algo no está bien. Precisamente ambas situaciones se dieron lugar a raíz de un comentario del excandidato a la presidencia del FC Barcelona, Toni Freixa, cuando éste acusó a Dembélé de egoísta y generalizó al resto de jugadores.

Con el futuro de Dembélé en el Barça bastante complicado y el jugador y el club muy lejos de la renovación, el periodista de Onda Cero Alfredo Martínez hizo hincapié en el retorno económico del jugador al club. "Dembelé le costó al Barcelona 105 M€ más 20 en variables de traspaso. Ha cobrado cerca de 17 M entre fijo y variables durante estos 4 años. Se ha pasado más de la mitad el tiempo lesionado. Si cree que debe exigir más está en su derecho pero, lo siento, no se lo merece", publicó el periodista en su cuenta personal de Twitter.

No he dicho que no sea lógico. Algo de agradecimiento por lo recibido y que casi lo ha devuelto no está de más. No creo que la oferta del Barcelona sea indigna. Que disfrute de su luna de miel. Muy profesional todo por su parte — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) December 29, 2021

Ante el mensaje, Freixa no dudó en responder con un "Alfredo, lo marca el mercado, no sus merecimientos. Si otros clubes pagan más, es lógico que su agente busque el mejor contrato". Ante esto, Martínez continuó explicando que "No he dicho que no sea lógico. Algo de agradecimiento por lo recibido y que casi lo ha devuelto no está de más. No creo que la oferta del Barcelona sea indigna. Que disfrute de su luna de miel. Muy profesional todo por su parte".

Fue entonces cuando Freixa respondió con una frase que llamó especialmente la atención de Piqué. "Así son los jugadores. Ninguna sorpresa para mi. Pensar que renovaría a la baja para permitir así inscribir a un jugador recién fichado que juega en su misma posición, es de traca", dijo el excandidato.

No generalices con el “así son los jugadores”. Es como si yo dijera “así son los candidatos, no pagan a sus colaboradores”. — Gerard Piqué (@3gerardpique) December 29, 2021

Piqué, molesto con el comentario de Freixa se sumó a la conversación. "No generalices con el 'así son los jugadores'. Es como si yo dijera 'así son los candidatos, no pagan a sus colaboradores'”, zanjó el central del FC Barcelona.