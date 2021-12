Fernando Alonso no está para bromas y exige a Alpine: "Se acabaron las excusas"

XPB / James Moy Photography Ltd

Fernando Alonso mira a la próxima temporada de Fórmula 1 con la ambición y la competitividad de la que siempre ha hecho gala. El asturiano, que terminó 10º en la temporada de su regreso a la F1, quiere que Alpine suba de nivel de cara a la próxima campaña y avisa que no habrá lugar para las excusas.

En el ya famoso Plan de Alonso sólo se concibe ir a mejor, aunque no se atreve a marcarse objetivos concretos durante el invierno. "Nadie sabe qué va a pasar y nadie sabe cuál es el objetivo. En un invierno normal habríamos dicho que teníamos que encontrar ocho décimas. Pero no sabemos cuál es el nuevo punto de referencia", explicó el piloto en Auto Motor and Sport. "Nadie lo sabe. Sólo existe la esperanza de que sea suficiente. Tenemos las personas adecuadas y los recursos necesarios. Ahora depende de nosotros sacar algo de todo esto. Se acabó el tiempo de las excusas".

"El nuevo motor era absolutamente necesario. Pero algo todavía tiene que salir de la aerodinámica. De lo contrario, no podremos acercarnos a los que dominan", comentó el bicampeón del mundo de F1, en clara referencia a estar en la pelea por conseguir podios y victorias en 2022. Para ello, Alpine ha fabricado una unidad de potencia completamente nueva para la próxima temporada.

Ahora sólo falta esperar a saber cuándo se podrá apreciar ese salto de calidad que debería dar Alpine, aunque Alonso llama a la paciencia. "No todos los problemas se han resuelto todavía, pero estamos en el camino correcto. Con mi experiencia, tengo una buena visión de dónde estábamos bien y cuáles eran nuestros puntos débiles. Puedo ayudar a eliminar los déficits. Por muy buenos que seamos como equipo, necesitaremos un coche rápido. Pero todos se enfrentan a este interrogante", aseguró el piloto español.

Sin embargo, Fernando Alonso tiene claro que para subir peldaños no todo es cuestión de mecánica y experiencia, sino que él mismo también tiene cuidad la condición física. "Tengo que asegurarme de estar en forma. A mi edad, tienes que entrenarte más y tener una dieta más cuidada. Estaré bien al comienzo de la temporada, y si el coche también lo está, tengo esperanzas", admite.