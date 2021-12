Ferrán Torres, a punto para fichar por el Barcelona: ya hay fecha límite para su incorporación

El fichaje de Ferrán Torres por el FC Barcelona está a un paso de cerrarse, con el acuerdo entre el club azulgrana y el Manchester City prácticamente hecho a falta de los habituales flecos en este tipo de operaciones. Por el jugador de Foios, la entidad catalana desembolsará 55 millones de euros más 10 en variables.

Xavi Hernández había solicitado la incorporación de un delantero que solucionara los evidentes problemas que está teniendo el conjunto blaugrana para hacer goles y su favorito era el atacante valenciano, un jugador que pese a que suele actuar en la banda derecha, también puede hacerlo en la izquierda o incluso de delantero centro. Pese a que desde el club se barajaban otras opciones más económicas como Edinson Cavani (Manchester United), Arthur Cabral (Baseilea) e incluso Alexis Sánchez (Inter de Milán), la insistencia del técnico de Terrasa ha resultado clave.

«Tenemos muchos deberes, lo primero es cumplir el Fair Play financiero para poder fichar. Tienen que producirse salidas y acciones para tenerlo. Está claro lo que queremos, aunque no lo diré», manifestó Mateu Alemany tras el partido ante el Sevilla en el Pizjuán que acabó 1-1.

Las palabras del director de fútbol de la entidad culé revelan una realidad: para poder inscribir a Ferran Torres, una vez fichado, el Barcelona tendrá que dar salida a algún jugador. El gran objetivo es dar salida a Philippe Coutinho, con quien no cuenta Xavi, pero de no ser así, se barajarán otras opciones. Nombres como Ousmane Dembélé (si no accede a renovar) e incluso Frenkie de Jong estarán sobre la mesa. También se buscará acomodo a Luuk de Jong, que no entra en los planes del técnico, menos aún con los refuerzos de este mercado invernal del Barcelona.

El rendimiento de Ferran Torres ha ido a menos desde su llegada al Manchester City en el verano de 2020 a cambio de 25 millones de euros (los citizens aprovecharon que el entonces valencianista acababa contrato un año más tarde). El extremo cuajó una buena primera temporada, participando en 36 partidos y haciendo 13 goles, pero en esta segunda campaña ha perdido mucho protagonismo: solamente siete encuentros y tres tantos en total, aunque en buena parte por su lesión.

Aunque la explosión del de Foios ha llegado con la selección española, de la que se ha convertido en el líder goleador: 12 en 21 partidos con solamente 21 años, incluido un doblete en las semifinales de la Liga de Naciones ante Italia.

Eso sí, en el Barça tienen claro que no quieren convertir el fichaje en un culebrón: ambos clubes se han dado de plazo hasta el 25 de diciembre para ultimar un acuerdo que está ya casi hecho.

Llegará lesionado

Ferran Torres se lesionó el pasado 14 de octubre en las semifinales de la Nations League ante Italia y desde entonces no ha vuelto a jugar. No parecía nada grave, pero poco después se confirmó que tenía fractura en el pie derecho que le haría estar al menos dos meses y medio de baja. Así, el extremo llegaría al Barcelona todavía sin estar del todo recuperado, aunque si todo marcha según lo previsto, debería empezar ya a entrenarse con el resto de sus compañeros entre el inicio del año y mediados del mes de enero.