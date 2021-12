Latifi denuncia amenazas de muerte en las redes tras su accidente en Abu Dhabi por el que Hamilton perdió el Mundial

Los polvos de la batalla de Abu Dhabi que le dio el primer mundial de su carrera deportiva a Max Verstappen aún no se han asentado del todo, y las consecuencias de aquella carrera aún se notan. Una de las víctimas colaterales está siendo desde entonces Nicholas Latifi.

El piloto canadiense de Williams se fue contra las protecciones cuando restaban pocas vueltas para el final, obligando a la salida del coche de seguridad. Cuando Michael Masi, director de carrera, ordenó esta neutralización permitió, de facto, que Verstappen se acercase a Lewis Hamilton, al que adelantó en esa vuelta final que ya es historia de la competición.

Lafiti, convertido en el juez del Mundial sin intención, ya dijo en ese momento que él no quería haberse visto envuelto en esta situación... pero no todos los aficionados se lo han tomado bien.

🗣️ Latifi en #DAZN tras ser clave en el Mundial



Desde la conclusión de la carrera de Abu Dhabi, Latifi ha estado recibiendo acoso online a través de innumerables menciones ofensivas, muchas de ellas llenas de amenazas de muerte, según ha denunciado en una carta abierta que ha compartido en sus redes sociales:

La carta se titula de manera muy elocuente "A propósito de lo sucedido en Abu Dhabi" y reza lo siguiente:

"Hola a todos,

Me he mantenido intencionadamente alejado de las redes sociales para dejar que las cosas se calmen a partir de los eventos de la última carrera.

Se ha hablado mucho de la situación que se produjo después de mi retirada en Abu Dhabi. He recibido miles de mensajes en mis cuentas de redes sociales, públicamente y a través de DM. La mayoría me ha apoyado, pero también ha habido mucho odio y abuso.

He estado tratando de encontrar la mejor manera de manejar esto. ¿Lo ignoro y sigo adelante? ¿O lo abordo y abordo el problema más grande que, lamentablemente, es una realidad cuando usa las redes sociales?

Esta no es una declaración dictada, sino que yo digo lo que pienso con la esperanza de que tal vez esto provoque otra conversación sobre el acoso online y las drásticas consecuencias que puede tener en las personas. Usar las redes sociales como un canal para atacar a alguien con mensajes de odio, abuso y amenazas de violencia es chocante, y es en lo que quiero poner el foco.

Volviendo al fin de semana de carreras, tan pronto como cayó la bandera a cuadros, supe cómo era probable que se desarrollaran las cosas en las redes sociales. El hecho de que pensé que sería mejor borrar Instagram y Twitter en mi teléfono durante unos días dice todo lo que necesitamos saber sobre lo cruel que puede ser el mundo online.

El odio, el abuso y las amenazas consiguientes en las redes sociales no fueron realmente una sorpresa para mí, ya que es solo la cruda realidad del mundo en el que vivimos en este momento. No soy ajeno a que me hablen negativamente online, creo que todos los deportistas que compiten en el escenario mundial saben que están bajo un escrutinio extremo y esto a veces viene con el país.

Pero como hemos visto una y otra vez, en todos los deportes, solo se necesita un incidente en el momento equivocado para que las cosas se salgan completamente de proporción y saque lo peor de las personas que son los llamados 'fanáticos' de la deporte. Lo que me sorprendió fue el tono extremo del odio, el abuso e incluso las amenazas de muerte que recibí.

A message from me after the events of Abu Dhabi https://t.co/uYj7Ct6ANQ pic.twitter.com/eThFec8nAi — Nicholas Latifi (@NicholasLatifi) December 21, 2021

Reflexionando sobre lo que sucedió durante la carrera, realmente solo había un grupo de personas con las que necesitaba disculparme por el DNF: mi equipo. Hice eso justo después. Todo lo demás que siguió estaba fuera de mi control.

Algunas personas dijeron que estaba corriendo por una posición que no importaba con solo un puñado de vueltas restantes. Pero ya sea que esté compitiendo por victorias, podios, puntos o incluso el último lugar, siempre lo daré todo hasta la bandera a cuadros. Soy igual que todos los demás pilotos de la parrilla en ese sentido. Para las personas que no entienden o no están de acuerdo con eso, me parece bien. Puedes tener tu opinión. Pero usar esas opiniones para alimentar el odio, el abuso y las amenazas de violencia, no solo hacia mí, sino también hacia los más cercanos a mí, me dice que estas personas no son verdaderos fans del deporte.

Afortunadamente, me siento lo suficientemente cómodo en mi propia piel, y he estado en este mundo el tiempo suficiente para poder hacer un buen trabajo al dejar que cualquier negatividad me invada. Pero sé que no soy el único que piensa que un comentario negativo siempre parece sobresalir más y, a veces, puede ser suficiente para ahogar 100 comentarios positivos.

La gente tendrá sus opiniones y eso está bien. Tener una piel gruesa es una gran parte de ser un atleta, especialmente cuando estás constantemente en una posición para ser examinado. Pero muchos de los comentarios que recibí la semana pasada cruzaron la línea y se convirtieron en algo mucho más extremo. Me preocupa cómo podría reaccionar alguien más si este mismo nivel de abuso fuera dirigido hacia ellos. Nadie debe permitir que las actividades de una minoría dicten quiénes son.

Los acontecimientos de la última semana me han hecho ver lo importante que es trabajar juntos para evitar que sucedan este tipo de cosas y apoyar a quienes están en el extremo receptor. Me doy cuenta de que es poco probable que convenza a aquellos que actuaron de esta manera conmigo de que cambien sus costumbres, e incluso pueden intentar usar este mensaje en mi contra, pero es correcto denunciar este tipo de comportamiento y no permanecer en silencio.

A todos los fans y personas que me apoyaron durante toda esta situación, quiero darles un gran agradecimiento. He visto y leído muchos de sus mensajes y son muy apreciados. Es bueno saber que tengo tanta gente apoyándome.

El deporte es competitivo por naturaleza, pero debe unir a las personas, no separarlas. Si compartir mis pensamientos y resaltar la necesidad de actuar solo ayuda a una persona, valió la pena.

Mientras esperamos el Año Nuevo, realmente espero que mis experiencias después del Gran Premio de Abu Dhabi ayuden a reforzar ese mensaje, y mi resolución de Año Nuevo es buscar formas en las que pueda apoyar ese proceso. ¡Sean buenos con todos!

Quiero desearles a todos felices fiestas, que se mantengan a salvo, y espero que todos volvamos a la normalidad en 2022.

Nicky"

Mercedes apoya la denuncia de Latifi

Ante esta carta del piloto de Williams, el equipo Mercedes ha enviado un mensaje de apoyo: "Sigue fuerte, Nicholas. Estamos contigo en la lucha contra el odio online y el abuso". Toda una demostración de unión ante los aficionados ultras.