Los Nets acaban cediendo y recuperan al antivacunas Kyrie Irving en plena ola de contagios

Kyrie Irving ha terminado ganando el pulso a los Brooklyn Nets y se reincorporará a la disciplina del equipo pese a no estar vacunado contra el Covid-19. Y lo peor de todo, lo hace en plena ola de contagios en la NBA, con los positivos disparándose y partidos suspendidos por diferentes brotes.

La participación de Kyrie Irving con los Brooklyn Nets será sólo en los entrenamientos del equipo y en los partidos como visitante, pues las leyes del estado de New York obligan a estar vacunado para poder entrar en recintos con afluencia masiva de público. Además, tampoco podrá participar en los partidos de los Nets en la cancha de los New York Knicks, los Toronto Raptors y los Golden State Warriors.

"Después de discutir con nuestros entrenadores, jugadores y personal, la organización ha decidido que Kyrie Irving se reincorpore al equipo para los partidos y entrenamientos en los que es elegible para participar", informa la franquicia en un comunicado oficial. "Hemos llegado a esta decisión con el apoyo total de nuestros jugadores y después de una cuidadosa consideración de nuestras circunstancias actuales, incluidos los jugadores que se pierden partidos debido a lesiones y protocolos de salud y seguridad".

Los se han escudado en la carga de partidos y minutos de sus jugadores para justificar la presencia de Kyrie Irving en el equipo. "Creemos que la incorporación de Kyrie no solo nos convertirá en un mejor equipo, sino que también nos permitirá equilibrar de manera más óptima la demanda física de toda la plantilla. Esperamos con ansias el regreso de Kyrie al quinteto, además de que toda nuestra plantilla vuelva a estar unida sobre el parqué".

Irving fue apartado del equipo hace dos meses, cuando informó al equipo que no estaba dispuesto a vacunarse. Fue entonces cuando el general manager Sean Marks dejó claro que no contarían con él ni con cualquier otro jugador a tiempo parcial. Ahora han cambiado de idea, pese a que el jugador sigue sin contar con ninguna dosis de la vacuna. "Elegí no estar vacunado, y esa fue mi elección. Les pediría a todos que respeten esa elección. Voy a seguir manteniéndome en forma, listo para jugar, para formar con mis compañeros de equipo y ser parte de todo esto", explicó Kyrie en su momento.

El protocolo sanitario de la NBA dice que Irving tendrá que dar negativo cinco días seguidos antes de poder volver al equipo. Además tendrá que pasar varios test covid diarios como jugador no vacunado.