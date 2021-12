Lewandowski no se termina de creer las palabras de Messi y su Balón de Oro... antes de aclarar su mensaje

Robert Lewandowski se quedó a las puertas de alzar su primer Balón de Oro este año, terminando a pocos votos de Messi en la votación por el galardón. Sin embargo, es considerado por el mundo del fútbol como el virtual vencedor de 2020, año en el que France Football no entregó el premio por la pandemia, y fue precisamente a esto a lo que se refirió el argentino en su dedicatoria.

"Es un honor pelear con Lewandowski, fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar. Fuiste justo ganador, tendrías que tenerlo en casa también", afirmó Messi en la gala, una vez ya recibido el galardón.

El delantero del Bayern hizo referencia a estas palabras de su rival por el premio y se mostró muy escéptico al respecto. "Quisiera que sea una declaración sincera de un gran jugador y no puras palabras. Por supuesto, no me quiero enorgullecer o emocionar pero, como dije, hay toda una elección en base a todo lo que se está haciendo", reconoció.

Sus palabras no tardaron en provocar un revuelo generalizado en el mundo del fútbol y Lewandowski hizo lo propio para matizar su mensaje. "Se están malinterpretando. Nunca dije que las palabras de Messi no fueran sinceras. Al contrario. Su discurso en el acto de París, en el que expresó que, en su opinión, me merecía el Balón de Oro 2020, me conmovió y me hizo feliz de verdad", expresó.

Así, Lewandowski explicó que "estaría muy feliz si se escucharan las palabras de Messi". "Respeto y aprecio a Lionel Messi más allá de toda medida y una vez más lo felicito por ganar el Balón de Oro 2021", zanjó en declaraciones para Kanale Sportowym.

Amargura, impotencia y tristeza

"Estar tan cerca y a la vez tan lejos hace que quede este sentimiento tan amargo. Todo lo que llevo por dentro quizá necesite un tiempo. Sentí tristeza, no lo puedo negar. No puedo decir que fuera feliz, al contrario. Tengo un sentimiento de impotencia. Estar tan cerca, competir con Lionel Messi… con él me muestra el nivel que he alcanzado. Pero en realidad, me sentí triste", se sinceró.