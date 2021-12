France Football escucha a Messi y ya estudia darle el Balón de Oro de 2020 a Lewandowski

Sigue la resaca de la gala del Balón de Oro y las reacciones a la entrega del premio que una vez más, y ya van siete, se llevó Messi. El argentino, además de por llevarse el premio, destacó en el Teatro del Chatelet por su dedicatoria al recibir el galardón en el que se acordó de su principal rival por el trofeo: Robert Lewandowski.

El argentino hizo una petición directa y concisa a France Football, un Balón de Oro para el delantero del Bayern. Lewandowski era el gran favorito para llevarse la edición en 2020 tras ser campeón de todos los títulos posibles con su club pero la revista francesa decidió no entregarlo por la pandemia, dejando una sensación vacío y de injusticia en el mundo del fútbol.

Tras la petición pública de Messi, el editor jefe de France Football, Pascal Ferré, quien además es el responsable de la entrega del Balón de Oro, fue preguntado por la posibilidad de darle el de 2020 a Lewandowski, aunque sea con retraso. "Podemos pensar en ello y deberíamos", aseguró el periodista en una entrevista para Watson.

Sin embargo, advirtió que "no tienen que tomar las decisiones muy rápido" y recuerda que "no podemos estar seguros de si Lewandowski habría ganado el Balón de Oro el año pasado". "No podemos saberlo porque no hubo votaciones, pero, para ser honesto, tenía muchas posibilidades de ganarlo", aseguró.

De hecho, para Ferré debería habérselo llevado el año pasado y también este, pues votó por el polaco en primera posición. "No puse a Messi primero. Elegí a Lewandowski , pero creo que Messi también se merece el Balón de Oro. El Balón de Oro se basa en un sistema democrático. Hay 170 miembros del jurado y han decidido votar por Messi", zanjó.