Hay un deportista español que nunca, jamás, falla. Su nombre no es tan conocido como el de Rafa Nadal, Carolina Marín o Fernando Alonso, pero es garantía de éxito en un deporte, el trial, que ha dominado con puño de hierro durante los últimos 15 años. Sus 30 títulos mundiales, todos ellos consecutivos tanto en la categoría indoor como en la outdoor, le han convertido en una leyenda de su modalidad. Toni Bou está preparado para el día en que falle, aunque según pasan los años parece que nunca va a llegar. Su retirada, pese a sus 35 años, queda aún muy lejana.

30 títulos de campeón del mundo. No sé si eres consciente de la barbaridad que supone eso.

La verdad que es algo impresionante, también para nosotros que lo hemos vivido desde dentro. Como deportista vas en la rueda, quieres más y más, pero son 15 años consecutivos consiguiendo los dos títulos, es algo que no esperábamos. Hay que disfrutar de esto, vivir el sueño, ha durado más de lo esperado.

El Covid, la incertidumbre acerca de las competiciones, pocas pruebas… ¿Ha sido su título más complicado?

Ha sido un campeonato muy incómodo. Ya de inicio veníamos de casi 20 meses sin correr en pista cubierta, pensaba que no íbamos a hacer el Mundial indoor este año por el Covid. Ha sido un campeonato incómodo, me la jugaba todo en la segunda carrera. Mucho que perder, y hacerlo en Barcelona después de 29 títulos… pero al final conseguimos la victoria.

¿Cómo vive un deportista de élite un parón competitivo como el que hemos vivido?

El Covid nos ha hecho abrir los ojos no solo a los deportistas, a todos. En mi caso he podido disfrutar más de estar en casa, recuperar lesiones prepararme físicamente... pero pierdes el ritmo de carrera. Cada uno se ha adaptado de una manera y esa inercia tan positiva que llevaba yo se cortó un poco. Hemos vuelto a coger el ritmo, pero ha costado.

¿Cómo lo ha llevado psicológicamente?

Intento ser positivo. Por suerte en mi familia no ha pasado nada grave. He intentado buscar la parte positiva: estar más tiempo en casa, hacer las cosas que no puede hacer normalmente porque siempre estás viajando y entrenando y eso me ha hecho coger más fuerza y volver con más ganas.

Y llega el momento de la competición. ¿Lo afrontó esta vez con algo más de temor por las pocas competiciones?

Sí, la verdad que sí, Cuando vimos el calendario entró mucha presión, nos enteramos de que anulaban la tercera y cuarto carrera en Francia y Portugal al acabar el Mundial outdoor... todo pasó muy deprisa. Nos hemos preparado el máximo posible, pero sabíamos que un error podía llegar y que esta vez había mucho riesgo de perder el título.

Ha ganado 30 títulos Mundiales. ¿No se plantea otros retos? ¿El Dakar quizás?

La verdad que hemos conseguido en el trial mucho más de lo que podíamos esperar. Otras disciplinas las pruebo y me gustan, pero no tanto como la adrenalina que me da el trial, quizás no tengo el nivel y la capacidad que en mi deporte. Quiero seguir compitiendo y disfrutando en el trial.

Llegará un momento, supongo aunque ya no lo tengo del todo claro, que a lo mejor pierda. ¿Está preparado?

Evidentemente va a llegar el momento de perder, esto es deporte. 15 años ganando, hemos tenido mucha suerte de vivir algo que muy poca gente ha podido vivir. Si somos competitivos, hay que tomarse la derrota como otro reto e intentar volver a ganar.

¿Cree que en España tiene poco reconocimiento? ¿Que la gente se ha acostumbrado a que gane y no le da valor?

Es un deporte minoritario. Tengo suerte de estar en el equipo Repsol Honda Team, que al final me da a conocer un poco más junto a los vídeos de Instagram, redes sociales. Si hablamos de otro deporte ganando 15 años ganando seguidos, hablaríamos de otro deportista.

Hace unos años le pregunté qué tenía que hacer para ser considerado uno de los mejores deportistas de la historia. Me contestó que en deportes minoritarios, ganar muchas veces. Ya lo ha hecho. Debería serlo ya entonces, ¿no?

Al final por más veces ya no será. 30 es además número redondo. Más no se puede hacer. Este es nuestro techo, insuperable.

Ni mucho menos le quiero retirar, pero tras ganarlo todo y con 35 años, ¿se le pasa la idea por la cabeza?

El relevo llegará cuando los jóvenes aprieten, ya lo están haciendo. Tengo contrato hasta el 2024, hasta los 38, y el objetivo es ser competitivo hasta ahí. Ya entonces nos fijaremos nuevas metas o veremos cómo estamos.

¿Un reto el 2022?

Quedan pocos, pero hablábamos de llegar a las 200 victorias. Llevamos 194. Sería increíble.