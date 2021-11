Nuevo caso de homofobia en el waterpolo español: "Se lo comenté al árbitro y me dijo que me callase"

El waterpolo español vuelve a ser noticia por algo completamente extradeportivo y, al mismo tiempo, denunciable. El jugador del CN Molins de Rei, de la segunda categoría de este deporte, denunció que un rival del UE Horta Roger Brias le profirió insultos homófobos durante el partido que enfrentó a ambos equipos. Lo más preocupante, según el afectado, fue la impasividad de los árbitros al respecto.

"En la tercera parte del encuentro el jugador número 12 [Roger Brias] del equipo rival me ha repetido varias veces, con el tiempo parado, 'maricón', 'eres un maricón', 'sí, sí, tú', con el árbitro a escasos metros", explicó Álex Royo en su cuenta de Twitter.

"Yo, como persona abiertamente bisexual y harto de las reiteradas agresiones homófobas que han sucedido en el deporte, como en el caso de mi compañero Víctor Gutiérrez, he respondido encarándome con él. En ese momento me separan, me cambian y me dirijo al árbitro explicándole lo sucedido. Su respuesta ha sido que me callase y que dejase de protestar", contó el afectado. Royo desea que lo sucedido "no quede aquí y que la Federación tome cartas en el asunto. Si escribo esto es por que ya estoy harto. Todos nos calentamos y decimos cosas fuera de lugar, pero tanto el colectivo LGTBQI+, el feminista y los colectivos racializados llevan muchos muertos por culpa de estos tipos de pensamiento. Hago esta publicación ya que no denunciar esta agresión iría en contra de mis principios y mis valores. Y sí, soy maricón, y con orgullo".

La Federación Española de Waterpolo no tardó en pronunciarse al respecto, condenando los hechos y emplazando al Comité de Competición a actuar de oficio por no haber alusión a lo contado por Royo en el acta arbitral. "Condenamos siempre y en todo lugar cualquier actitud homófoba, xenófoba y/o racista que atente contra los valores del respeto, la tolerancia y la igualdad en el deporte", reza el comunicado de la Federación, que ya sancionó con cuatro partidos y una fuerte multa económica al jugador del CN Sabadell Nemanja Ubovic por sus insultos a Víctor Gutiérrez.