Robert Lewandowski debería tener ya en sus vitrinas un Balón de Oro, el que fue cancelado en 2020 por la pandemia. Era el indiscutible favorito y nadie duda que, de haberse entregado, el polaco se lo hubiera llevado. Una injusticia que se puede reparar en este año 2021.

Lewandowkski no ha bajado ni un ápice su rendimiento con respecto a la temporada pasada. De hecho, hasta lo ha subido un poquito. Y la única razón por la que no es el unánime favorito es porque el Bayern no levanto la Champions al ser eliminado en cuartos de final ante el PSG... en una serie en la que no jugó ni un minuto por lesión.

El fútbol es gol, y ahora mismo absolutamente nadie firma las cifras del polaco, que va a más de un tanto por partido. 23 en 17 partidos lleva esta campaña, 34 en 15 en lo que va de 2021. Cifras devastadoras, alucinantes, y de las que dan títulos. No ganó la última Liga de Campeones el Bayern, pero sí se llevó la pasada campaña la Bundesliga, las dos Supercopas (de Europa y de Alemania) y el Mundial de Clubes.

Quizás la gran desventaja que tiene con respecto a sus competidores es la selección que defiende. Mete muchos goles con Polonia, pero el combinado centroeuropeo tiene un potencial muy limitado. En la Eurocopa, tuvo un triste papel al caer en una primera ronda en la que solo sacó un punto -ante España­- y en la que cayó ante Suecia y Eslovaquia. Eso sí, pocos peros se le pueden poner a Lewandowski, que firmó tres goles en el torneo continental.

Jugar con Lewandowski es trampa, es salir al campo ganando 1-0, sabe el rival que hay un jugador enfrente que va a marcar sí o sí, que en el mejor de los casos 'solamente' hará un tanto. Un jugador que con 33 años ha alcanzado su zénit gracias a una ética de trabajo intachable, una profesionalidad superlativa y un don: el del gol.