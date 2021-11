El Balón de Oro de 2021, el más abierto: Leo Messi, Karim Benzema y Robert Lewandowski, los grandes favoritos

Quedan justo dos semanas para que se entregue uno de los Balones de Oro más abiertos y competidos, al menos a priori, de los últimos años. El próximo 29 de noviembre, la revista gala France Football otorga el galardón individual más prestigioso del mundo, el que reconoce al mejor futbolista de 2021.

El ganador, al contrario que ha sucedido en muchas otras ocasiones, no solo no está nada claro, sino que los teóricos candidatos parece ser más que nunca. Leo Messi apuntaba a gran favorito tras la conquista de la pasada Copa América, pero su flojo inicio de temporada con el Paris Saint-Germain y el gran año que llevan Karim Benzema y Robert Lewandowski han igualado la batalla. Otros nombres como Jorginho, el gran vencedor colectivo por sus títulos, y Cristiano Ronaldo, parecen tener menos opciones pese a no estar descartados.

Leo Messi aspira a llevarse su séptimo Balón de Oro, aumentando la distancia con su gran perseguidor, Cristiano Ronaldo (lleva 5). El argentino sigue sumando cifras de escándalo (28 goles y 9 asistencias en 29 partidos con el Barça en 2021), pero solo levantó una Copa del Rey como azulgrana y volvió a sumar una decepción en la Champions (contundente eliminación ante el PSG). Además, en su nuevo equipo, no está de momento rindiendo a la altura de lo que se espera por las constantes lesiones.

Así, su gran baza, además de sus tremendos números, es la conquista de la Copa América. Messi levantó su primer título con la Albiceleste en un torneo que el jugador argentino dominó, siendo el indiscutible mejor jugador.

Robert Lewandowski se quedó sin Balón de Oro el año pasado cuando era el indiscutible gran favorito, y en este espera que sus goles reparen esa injusticia. Nada menos que 34 tantos en 45 partidos con el Bayern lleva el polaco, que además conquistó la Bundesliga, las dos Supercopas y el Mundialito la pasada campaña. En la Champions, su equipo fue eliminado por el PSG, pero Lewandoswki no pudo jugar ni un minuto por lesión.

Karim Benzema está enamorando con su fútbol en las últimas campañas, y en este 2021 su efectividad ha ido a más. A su gran talento suma ahora unas impresionantes cifras (14 goles y 8 asistencias lleva esta campaña en tan solo 27 partidos), lo que le han convertido en claro aspirante al galardón. No haber levantado ningún gran título con el Real Madrid la pasada campaña y el batacazo de Francia en la Eurocopa son su gran handicap, aunque sí conquistó la Liga de Naciones con les bleus.

Cristiano Ronaldo siempre está en las quinielas, pero este no parece que vaya a ser su año. El luso sigue insaciable, marcando tantos uno detrás de otro, pero ni en la Juventus ni en el Manchester United le están acompañando los éxitos colectivos. Haberse convertido en el máximo goleador de la historia de las selecciones nacionales parece un logro insuficiente.

Jorginho representa el éxito del colectivo sobre lo individual. El centrocampista italo-brasileño conquistó la Champions con el Chelsea, siendo el jugador sobre el que giró el juego del campeón continental, y fue clave en la conquista de la Eurocopa por Italia. Sin embargo, el brillo individual no es su fuerte, y ni siquiera es el líder indiscutible de su equipo y su selección.

Jugadores como Mo Salah, Kylian Mbappé, Kevin de Bruyne o Gianluigi Donnaruma han brillado pero parece muy improbable que levanten el galardón.

Estos son los 30 candidatos:

César Azpilicueta (Chelsea, España)

Nicolò Barella (Inter, Italia)

Karim Benzema (Real Madrid, Francia)

Leonardo Bonucci (Juventus, Italia)

Giorgio Chiellini (Juventus, Italia)

Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portugal)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Bélgica)

Rúben Dias (Manchester City, Portugal)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain, Italia)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)

Phil Foden (Manchester City, Inglaterra)

Erling Haaland (Dortmund, Noruega)

Jorginho (Chelsea, Italia)

Harry Kane (Tottenham, Inglaterra)

N'Golo Kanté (Chelsea, Francia)

Simon Kjaer (Milan, Dinamarca)

Lautaro Martínez (Inter, Argentina)

Robert Lewandowski (Bayern, Polonia)

Romelu Lukaku (Chelsea, Bélgica)

Riyad Mahrez (Manchester City, Argelia)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, Francia)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain, Argentina)

Luka Modrić (Real Madrid, Croacia)

Gerard Moreno (Villarreal, España)

Mason Mount (Chelsea, Inglaterra)

Neymar (Paris Saint-Germain, Brasil)

Pedri (Barcelona, España)

Mohamed Salah (Liverpool, Egipto)

Raheem Sterling (Manchester City, Inglaterra)

Luis Suárez (Atlético, Uruguay)