Pol Espargaró sufre una durísima caída y tiene que ser trasladado a un centro médico

Pol Espargaró sufrió una durísima caída en la curva 13 del circuito Ricardo Tormo. Se trata de un giro muy rápido, antesala del último viraje de la pista, en el que el piloto español salió por orejas y sufrió un brutal impacto contra el suelo.

Tras la caída, el de Repsol Honda se quedó tendido en la gravilla y terminó siendo evacuado en camilla por los servicios de emergencia del circuito. Una vez en la ambulancia, Espargaró fue llevado de urgencia a un centro médico donde fue tratado.

A falta de diagnóstico, todo apunta a que el piloto de Repsol no participará en el GP de Valencia, dejando a la escudería sin pilotos para la última prueba del mundial, después de que Marc Márquez causase también baja para en el Ricardo Tormo por una serie de problemas de visión. Stefan Bradl, que se sustituyó en las carreras en las que no participó no ha sido llamado para esta prueba.