Revés para la candidatura española a los Juegos de 2030: varios deportistas se posicionan en contra

La candidatura de Barcelona y Pirineos para los Juegos de Invierno de 2030 comienza a caer cuesta abajo y los frenos ya están bastante desgastados. La plataforma Stop Jocs Olímpics presentará este miércoles su manifiesto contra la celebración de la competición en la región y cada vez va sumando más adeptos y nombres de deportistas importantes que la apoyan.

El último ha sido el ultrafondista Kilian Jornet, conocido por sus hazañas, carreras y cumbres en condiciones minimalistas. Pese a estar afincado en Noruega mostrará su apoyo en el evento de forma telemática, posicionándose en contra de los JJ OO "por sus intereses económicos, por encima de los sociales". Del mundo del alpinismo, también destaca el nombre de la alpinista Araceli Segarra, que se ha mostrado a favor del manifiesto.

Jornet suma hitos y méritos deportivos a partes iguales. A sus 14 medallas en los Mundiales de esquí de montaña se suman sus subidas sin oxígeno al Everest, dos de ellas separadas solo por una semana de diferencia. El catalán, un apasionado de la montaña y la naturaleza, es también un gran activista contra el cambio climático.

De hecho, hace un tiempo decidió dejar de participar en competiciones con una contaminación excesiva, como confesó en una entrevista en El País. "En los últimos años he intentado reducir el número de viajes y ahora he decidido no viajar más de lo que suponga emitir tres toneladas de CO2 al año, lo que significa un viaje internacional y uno o dos viajes cortos", explicó.

Desde la plataforma, consideran como un gran paso el hecho de que toda una figura como Jornet haya mostrado su apoyo a la iniciativa, como ha explicado el portavoz Bernat Lavaquiol. Esta arrancó el pasado mes de agosto defendiendo la preservación de la zona de montañas donde viven, precisamente, sus precursores, concretamente en las estaciones de esquí de La Molina y Masella.

Lavaquiol, representante de Stop JJ OO, explica las tres bases sobre las que se apoya la postura de la plataforma: la falta de transparencia del gobierno y la organización, la grave situación climática y el modelo económico de los Juegos. Del mismo modo, recuerda que "estos Juegos no son una demanda del Pirineo" y que "los están organizando los empresarios de Barcelona". "Se está llevando a cabo con opacidad, secretismo y a espaldas de la población del Pirineo", denuncian

¿Vía libre para Madrid 2036?

De esa manera, se abre una veda para que Madrid refuerce su candidatura a los Juegos de 2036 que en los últimos meses se ha rumoreado desde el ayuntamiento de la capital. Pese a que ambas candidaturas se separan por seis años de diferencia, se estorbarían de cara al COI.

Si ya la opción de Madrid para unos Juegos de verano debilitaba la opción de Pirineos-Barcelona al tener un impacto mediático y económico mucho mayor, el hecho de que esta se tambalee no hace más que potenciar la candidatura capitalina. El presidente del COE, Alejandro Blanco, ya fue claro al respecto el pasado verano: "La candidatura de los Pirineos, sin consenso, no tiene ninguna posibilidad".