Un negocio visionario de Kobe Bryant se traduce en ingresos de 400 millones de euros para su mujer

La compañía Coca-Cola ha adquirido la totalidad de la firma de bebidas isotónicas Bodyarmor, de la que ya poseía un 15 % de las acciones desde 2018, una operación valorada en 4.000 millones de euros y que se traducirá en unos ingresos de 400 millones para la mujer de Kobe Bryant.

El malogrado jugador de la NBA fue uno de los principales impulsores de Bodyarmor. Kobe Bryant invirtió 6 millones de dólares en 2018, justo después de la primera operación de Coca-Cola. Un movimiento que se considera que tuvo mucho que ver en el aumento del valor de la compañía hasta los 200 millones ese mismo año. Actualmente, Vanessa Bryant, viuda de Kobe, tiene un 10% de la compañía, por lo que la venta de la BodyArmour ha terminado siendo un negocio redondo para la familia.

Vanessa hizo una publicación en Instagram en la que felicitaba a su difunto marido por su visión comercial. "¡¡¡Felicidades Papi!!! ¡¡Lo has conseguido!! Siempre un paso por delante. Estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado. Ojalá estuvieras aquí para poder celebrarlo. Te mereces todo el reconocimiento por esto. Sigues siendo grande. Te amo per siempre".

En un primer momento, Bodyarmor funcionará como un negocio separado dentro de la división norteamericana de Coca-Cola, continuará con su base en Nueva York y mantendrán su plan de empresa para el año próximo, aunque la distribución seguirá estando en manos de Coca-Cola, una actividad que se considera ha permitido el crecimiento de la marca deportiva.

El comunicado corporativo de Coca-Cola señala que Bodyarmor es la segunda empresa del mercado de bebidas deportivas en ventas minoristas (1.400 millones actualmente), y que crece a un ritmo del 50 % anual en este segmento minorista.