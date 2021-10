Los consejos de Ibra a Mbappé: "Tiene que sentir el sabor de la sangre y rodearse de quien le diga que no es el mejor"

Zlatan Ibrahimovic nunca deja indiferente ni dentro ni fuera del campo. El delantero de las mil vidas y su ego habitual han concedido una entrevista a la televisión francesa TF1 en la que el ahora atacante del Milán aborda varias cuestiones de la actualidad futbolística, entre ellas, la situación de una de las grandes perlas francesas: Kylian Mbappé.

"Amo a Mbappé, pero todavía está demasiado cómodo, tiene que sentir el sabor de la sangre, tiene que rodearse de gente que le diga que no es el mejor jugador y que tiene todavía que hacerlo mejor. Mbappé está dentro del top 10, pero también está Haaland, y también Ibrahimovic, no hay necesidad de más", dijo.

Ibra pasó cuatro temporadas en el PSG, entre 2012 y 2016, y y está convencido de que le echan de menos: "Desde que salí, ¿de qué habláis, de nada? Debe ser aburrido trabajar en Francia ahora mismo", comenta entre risas.

"Sin mí, el PSG no se habría convertido en lo que es ahora. Algunos piensan que fui por el dinero, la ciudad o la calidad de vida. No. Llegué y todo cambió", añade el sueco, sobre su paso por el equipo parisino.

A sus 40 años, sigue rindiendo al máximo nivel, en este caso en el Milán. Y no, no le sorprende seguir en la élite a su edad: "No, soy el mejor. No puedes sorprenderte cuando sabes que eres el mejor. Respecto a mi retiro, no tengo nada que demostrar, no quiero arrepentirme cuando me retire. Continuaré hasta que alguien me eche o me diga que no cuenta conmigo. O cuando haya realmente terminado", sentencia.