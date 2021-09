Ibrahimovic: "Soy yo el que le falta al Balón de Oro y no al contrario. Creo que soy el mejor del mundo"

Zlatan Ibrahimovic llevaba algunos meses fuera del foco mediático y sin protagonizar declaraciones explosivas a su más puro estilo en una entrevista para France Football. Pero nada es para siempre y el sueco ha vuelto a escena para ponerse al nivel de Messi y Cristiano, unos días después de que ambos hayan batido récords de anotación a nivel de selecciones.

"Cuando se trata de cualidades futbolísticas, no tengo nada menos que Messi y Cristiano Ronaldo", aseguraba, antes de aclarar que "si contamos los trofeos, entonces ellos tienen algo más, como la Champions League". Precisamente este trofeo se le ha resistido al delantero del Milan, siendo especialmente esquivo, con el Barça (2011) o el Inter (2010) alzándose como campeones la temporada en la que dejó el club.

"Cuando el colectivo funciona, el individuo se beneficia: el individuo no puede ser bueno si el equipo no es bueno. Básicamente, creo que soy el mejor del mundo", bromeó (o no) con su rol en el Milan. Desde su llegada, los rossoneri han dado un paso adelante para acercarse, o por lo menos intentarlo, a aquel equipo de renombre que era temido en Europa.

Sin embargo, Zlatan no se atrevió a compararse con otras leyendas históricas del fútbol al ser preguntado. "No creo que sea relevante comparar con ellos. Todos jugaron en su generación, con diferentes compañeros de equipo. Hacer comparaciones se vuelve complicado", zanjó.

El otro gran premio en el que tampoco ha sido reconocido Ibrahimovic es el Balón de Oro y como no podía ser de otro modo, también ha dejado un 'recado' para los otorgadores del premio. "No sé cual es la base sobre la que decide la asignación del premio, pero nunca he estado obsesionado con ganarlo. Soy yo el que le falta a él y no al contrario", afirmó.