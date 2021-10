Leonardo culpa a la prensa española por la situación de Sergio Ramos en Francia: "Ellos juegan y vosotros jugáis"

El París Saint-Germain intenta mostrar su mejor cara pese a que este arranque de temporada con su galaxia de futbolistas no está siendo tan espectacular como se esperaba. Pese a que en liga ya lideran la clasificación con una gran ventaja con respecto a sus perseguidores, aún hay muchas dudas con respecto al encaje de sus piezas.

Tras la dura victoria con remontada incluida del viernes contra el Lille, Leonardo, director deportivo del club, quiso sacar pecho por cómo están yendo las cosas en París. "Se puede decir que no estamos bien, pero se empieza a sobrepasar los límites. Decir que el entrenador no entiende nada de fútbol, que nació ayer ... Que los grandes jugadores que llevamos son cero. No jugamos como queremos, pero llevamos diez victorias, un empate y una derrota", opinó.

Leonardo también supo hacia dónde apuntar cuando fue preguntado por un Sergio Ramos que sigue sin haber debutado con el PSG (ni jugado ni un solo partido desde mayo), volviendo a cargar contra los medios y, sobre todo, contra los españoles.

"Sabíamos que Ramos tenía un problema. La prensa española está jugando y vosotros (los medios franceses) estáis jugando el juego de la prensa española. Quieren decir que Ramos apesta y vosotros estáis ayudando, pero sabíamos todo”, criticó el brasileño. Recordamos que se esperaba que el sevillano debutase finalmente contra el Lille pero un nuevo retraso en su recuperación lo impidió.

Sin embargo, Leonardo defendió de nuevo que su evolución va por buen camino y todo apunta a que será a partir de la próxima semana cuando comience a llevar a cabo las sesiones de entrenamiento con el resto de sus compañeros.