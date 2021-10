El Real Madrid perdió una buena opción de dar un golpe sobre la mesa en la clasificación de LaLiga en el choque frente a un rígido Osasuna en el que no pudieron pasar del empate. Los blancos no pudieron llevarse los tres puntos en casa en un partido en el que no acabaron satisfechos con la actuación arbitral, en especial con el tiempo añadido.

La imagen de la jornada se produjo segundo después del pitido final, cuando Militao, Vinicius y Rodrygo se acercaron al colegiado César Soto Grado para recriminarle el escaso tiempo de descuento. Ante las airosas protestas la respuesta del árbitro fue tajante: "Habéis tenido 90 minutos, así que no me vengáis protestando por un minuto..." se escucha en la grabación tomada por las cámaras a pie de campo.

Lo cierto es que no fueron los únicos jugadores que protestaron las decisiones del árbitro, en un partido en el que la victoria era crucial tras las los tropiezos del Barça y el Sevilla para poner distancia en la clasificación. Carvajal también dedicó unas palabras a las decisiones del juez toledano: "El árbitro añade cuatro minutos cuando vemos que la tónica de los partidos de la Liga es que se añadan hasta ocho, cuando un equipo pierde tiempo. Creo que no ha estado acertados”.

Las quejas del conjunto merengue inciden en las pérdidas de tiempo del guardameta rojillo Sergio Herrera, y sobre ello también opinó en cancerbero del Real Madrid: "Al final es muy difícil de saber quién añade qué. Yo me fui al suelo en el Clásico dos veces y añadieron siete minutos… el problema es que no hay un criterio y no sabes qué están añadiendo. Cuando el portero tarda en sacar, el árbitro dice que añade y luego no ", puntualizó Courtois.

Pese a las quejas, entre las que también se incluyen un posible penalti no pitado sobre Vinicius, los locales asumieron su falta de acierto: "En defensa se han metido muy atrás y han defendido bien; nos costó encontrar huecos y esa fue la clave del partido” puntualizó el meta belga en declaraciones después del partido. un análisis con el que también coincidía Carvajal: "El equipo ha hecho todo para ganar, no hemos tenido esa pizca de suerte y acierto en el último cuarto de campo y nos ha condenado".