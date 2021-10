Examen al fondo de armario del Real Madrid... y a Hazard: Ancelotti admite que prefiere a otros jugadores

El Real Madrid se mide este miércoles (21.30 horas) en el Santiago Bernabéu a una de las revelaciones de la Liga, Osasuna, en un partido que será un examen para varios de los jugadores que no están siendo titulares con un Ancelotti que tiene planeado hacer rotaciones ante la acumulación de partidos y los que están por venir.

Muchas de las miradas estarán puestas en Eden Hazard, más aún tras las declaraciones del italiano en su rueda de prensa de ayer, en la que admitió que hay varios futbolistas por delante del belga en sus preferencias. "El problema que tiene Hazard es que el entrenador prefiere a otros jugadores, puede pasar en una plantilla como el Real Madrid. Lo importante es que tenga motivación para trabajar y jugar. Lo está haciendo y llegará su momento", explicó el técnico.

En los últimos partidos, Hazard no jugó por su enésima lesión, y en el Clásico, donde sí entró en la convocatoria, no tuvo ni un minuto. Ancelotti reconoció que ahora mismo, no está entre sus titulares, aunque espera que pueda tener minutos a partir de ahora. "Ha llegado más tarde que el resto, ha tenido muchas lesiones y poco a poco está volviendo a su mejor versión. Estoy convencido de que la tendrá esta temporada y de que va a jugar más de lo que juega ahora", explicó el italiano.

La acumulación de minutos de Vinícius, especialmente, y de Rodrygo abre la puerta a la posibilidad de que Hazard sea titular ante Osasuna, pero también a que lo sea Marco Asensio. El mediapunta balear no está teniendo demasiado protagonismo con Ancelotti, pero sí que está aprovechando los minutos. Le hizo un hat-trick al Mallorca en uno de los dos partidos en los que ha sido titular y en el Clásico lideró la jugada que acabó en el segundo gol.

Más complicado parece que vaya a empezar el partido Luka Jovic. El serbio todavía no se ha estrenado ante la portería contraria esta temporada y la diferencia entre su rendimiento y el de Karim Benzema es sideral. Podría, eso sí, tener algunos minutos que deberá empezar a aprovechar.

En el centro del campo también habrá algún cambio. Sería una gran sorpresa que Camavinga no volviera al once inicial para dar un descanso a alguno de los veteranos titulares, con Luka Modric teniendo muchas papeletas para recibir un merecido reposo. La lesión de Fede Valverde, que estará diez días fuera, no permitirá a Ancelotti hacer más rotaciones en el medio.

Por último, también se esperan cambios en defensa. El encuentro ante Osasuna servirá para valorar la confianza de Carletto en algunos de sus jugadores. Ferland Mendy no ha tenido todavía descanso desde que regresó de su lesión, y habrá que ver si el técnico italiano confía en Marcelo o en Miguel Gutiérrez para darle un respiro y, sobre todo, evitar una recaída. Nacho también podría entrar en el once por Eder Militao o David Alaba, que lo están jugando absolutamente todo, mientras que en la banda derecha Dani Carvajal podría volver al once tras reaparecer unos minutos en el tramo final del Clásico.