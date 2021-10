Lucas Hernández se libra de entrar en la cárcel, de momento: el juzgado ha aceptado su recurso

Lucas Hernández no entrará en prisión, al menos de momento. La Seccion 26 de la Audiencia Provincial de Madrid ha aceptado el recurso que presentó el futbolista a través de sus abogados contra la orden de entrar en prisión que pendía sobre el futbolista del Bayern. El mismo juzgado ha suspendido la ejecución de pena de seis meses que había contra él.

Que no entre en la cárcel no implica que no tenga que pagar, en este caso literalmente, por haberse saltado la orden de alejamiento de su pareja. Hernández deberá pagar 400€ diarios durante 240 días, hasta completar la cantidad de 96.000 euros. Además, la suspensión de su entrada en la cárcel queda condicionada a que no cometa delitos en los próximos cuatro años.

Lucas Hernández tenía que responder por un delito de "maltrato de ámbito familiar en la vía pública" cuando su mujer y él tuvieron un altercado en la calle en 2010. Se le condenó en aquel momento a 31 días de servicios a la comunidad (que no cumplió) y una orden de alejamiento mutua de seis meses de duración. Días después, ambos se fueron juntos de luna de miel. Nada más aterrizar en Madrid, el jugador fue detenido y puesto posteriormente en libertad, mientras que ella fue solo identificada.

El pasado 19 de octubre se le ordenó comparecer para ingresar voluntariamente en prisión en un plazo de diez días, que se cumplía este viernes, pero la defensa apeló y ahora el juzgado lo ha estimado.