André Cury, exojeador del Barça, asegura que Vinícius es culé: "Lloró con la remontada contra el PSG"

André Cury, agente y ojeador que estuvo trabajando para el FC Barcelona hace unos años y fue el hombre de confianza azulgrana en Brasil, ha dejado unas sorprendentes declaraciones post-Clásico. Uno de los responsables de la llegada de muchos futbolistas sudamericanos al Camp Nou ha afirmado que Vinícius estuvo a punto de recalar en Barcelona... y que es muy culé.

"Vinicius es culé. Pero culé, culé. Puedo decir que lloró con la remontada del Barça 6-1 contra el PSG", aseguró Cury en el programa 'Què T'hi Jugues' de la Cadena SER. Un ejemplo del supuesto barcelonismo que la nueva estrella del Real Madrid profesaba hace escasos años.

"Siempre se cogía el Barça en el FIFA.Y decía que el mejor jugador del mundo era Neymar porque estaba en el Barça. Y esto se lo digo yo si lo tengo delante porque es buena persona y no lo negaría", contó el ojeador.

De hecho, Cury desveló que el Barça había cerrado su fichaje y lo tenía apalabrado con el futbolista. No obstante, el Real Madrid intervino con una oferta mejor y el brasileño terminó eligiendo la opción blanca.

"Vinicius estaba fichado por el Barça. Los dos agentes del jugador eran muy amigos míos. Este tema para nosotros ya estaba, pero en el último segundo mis amigos me traicionaron a mí y al club. Desde 2017 no nos hablamos", aseveró. Sin embargo, no fue Vini el único que estuvo muy cerca de recalar en el Barça antes de llegar al Bernabéu: también Rodrygo fue tentado por los azulgranas cuando fracasó la llegada del del Flamengo.

"Contaré una cosa. El Madrid fichó a Vinicius sin verle ni un solo partido. Pero como supo que lo quería el Barça, Florentino fue a por él para que no le sucediese lo de Neymar. Pero pasó una cosa. Como no lo habían visto, se asustó cuando vio que el Barça iba a fichar a Rodrygo, porque pensó que él podía ser el bueno, no Vinicius. Y que le podía pasar lo de Neymar. Por eso también fichó a Rodrygo", aseguró.