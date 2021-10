Italia planea sancionar de por vida a los aficionados culpables de comportamientos racistas

El presidente de la Lega Serie A italiana, Paolo Dal Pino, ha avanzado que están trabajando en una nueva normativa que permita sancionar de por vida a los aficionados culpables de comportamientos racistas, que no podrían volver a entrar en ningún estadio del país.

"No es solo un problema de determinados estadios, donde vemos casos individuales de personajes que ya no deberían entrar en ellos. Estamos trabajando en un memorando de entendimiento para sancionar de por vida hacia a los culpables de racismo no solo en un estadio, sino en todos", explicó Dal Pino en declaraciones a la radio Rai.

Además, el máximo representante del fútbol italiano de clubes apuntó que también están debatiendo la creación de una "sala de respeto", dentro del centro VAR donde se realiza el videoarbitraje, para grabar y dejar constancia de actos racistas con vistas a posibles castigos.