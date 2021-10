El Barça superó el primero de los tres duelos trascendentales de esta semana en la que se empieza a jugar la temporada el pasado domingo ante el Valencia. Los goles de Ansu Fati, Memphis y Coutinho sirvieron para hacer nulo el tanto en los primeros minutos de Gayá y para darle al club su victoria de más peso en lo que va de campaña.

Sin embargo, esta no llegó sin polémica. Con 1-1 en el marcador, en el minuto 39, Ansu Fati se dispone a rematar un centro desde la izquierda y Gayá se lanza por detrás a intentar interceptar el balón. El lateral del Valencia termina arrollando al jugador azulgrana y Gil Manzano no dudó en señalar penalti.

Las imágenes repetidas que ofreció la realización no terminan de dejar claro si el contacto es suficiente como para ser considerado como infracción. En algunas tomas parece que el delantero remata y luego es derribado y en otras se ve una pierna de Gayá interferir antes de que Ansu chute, quizás tocando el balón. De todos modos, esto no le eximiría que se pudiese castigar su acción.

Por su parte, Gil Manzano no tuvo dudas en señalar la pena máxima, provocando la incredulidad entre los jugadores ches. El VAR, al considerar que la acción admite confusión y está sujeta la interpretación del colegiado, no entró al entender que no se había cometido un error flagrante por parte de Gil Manzano.

Gayà: "Tengo que meter la pierna para evitar el gol, y tocó el balón. Es lo de siempre, pitan lo que quieren". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/hSm1cjvvto — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) October 17, 2021

Tras el encuentro, la expedición valencianista mostró su enfado en sus comparecencias. El propio Gayá, protagonista de la acción, se desahogó contra el colegiado asegurando que "es lo de siempre, pitan lo que quieren". También Carlos Soler, quien "no entiende que no se revisase en el VAR", tras la explicación de Gil Manzano. "A mí el árbitro me dice que primero toca a Ansu y luego el balón, pero a mi el propio Ansu Fati me ha dicho que es muy dudoso que no sabe si es penalti o no"