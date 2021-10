Quince días lleva el Real Madrid sin jugar un partido de fútbol entre el parón de selecciones y el aplazamiento del partido de este fin de semana ante el Athletic, y su regreso será con un partido trampa para su técnico, Carlo Ancelotti. La derrota ante el Sheriff la pasada jornada ha complicado la situación del equipo blanco en la Champions y ha hecho que la visita a Ucrania de este martes sea muy importante para la clasificación... y sobre todo para el entrenador italiano.

No quiere Ancelotti que le pase como a Zidane, que no tiene buenos recuerdos de su visita al Shakhtar de la temporada pasada. El 1 de diciembre de 2020, el Real Madrid visitó Kiev en la quinta jornada de la máxima competición continental, y la derrota por 2-0 puso a Zizou contra las cuerdas. "No pienso dimitir", dijo tras un choque que hacía que los madridistas no dependieran de sí mismos para clasificarse para octavos de final.

Fueron los momentos más críticos del galo, que vivió varios días entre rumores sobre una posible destitución. El cese nunca se produjo, pero fue en Kiev donde se rompió la buena relación entre el entrenador y la cúpula directiva, pues Zidane considera que no tuvo el apoyo suficiente por parte del club, el respaldo institucional nunca se produjo.

Sobrevivió Zidane, que acabó la temporada pero ya con la decisión tomada de que dejaría el club en junio. Su sustituto fue CarloAncelotti, y el italiano no quiere vivir una situación similar, pero una derrota en Kiev como la de su antecesor –y que fuera su segundo entrenador– dejaría al italiano muy tocado.

La ilusión se desbordó con el Real Madrid de Carletto en el inicio de la temporada con seis victorias y un empate en los primeros siete partidos y triunfos convincentes como el 6-1 al Mallorca o las victorias por la mínima en el Benito Villamarín ante el Betis, Mestalla ante el Valencia y Giuseppe Meazza ante el Inter.

Sin embargo, las cosas se empezaron a torcer a finales de septiembre con un empate sin goles ante el Villarreal y, sobre todo, una sonrojante derrota ante el modesto Sheriff en el Santiago Bernabéu (1-2) en la Champions. Otro tropiezo más en la visita al Espanyol (2-1) justo antes del parón destapó las carencias de un equipo con un gran poderío ofensivo pero muchos problemas en la zona defensiva.

Dos derrotas consecutivas y tres encuentros sin ganar es sinónimo de problemas en el conjunto madridista. Las selecciones le han dado un respiro a Ancelotti, que ha tenido más de dos semanas para buscar solución a los problemas del equipo y para recuperar a alguno de sus lesionados.

Especialmente importante es el regreso a una convocatoria de los dos laterales izquierdos, Ferland Mendy y Marcelo. El zaguero galo, un muro en defensa, es clave para tratar de solucionar los problemas atrás del Real Madrid, mientras que el papel de Marcelo es una incógnita. Miguel Gutiérrez ha rendido bien en ataque pero dejando dudas en defensa, algo similar a lo que puede aportar el brasileño.

De lo que no cabe duda es de que si el RealMadrid cae mañana en Kiev, el terremoto será importante en el club y el futuro de Ancelotti comenzará a ser cuestionado.Carletto no quiere vivir lo que Zidane hace menos de un año.