La semana de pesadilla del Real Madrid: de los accidentes a la preocupación

Semana para analizar en el Real Madrid. El club blanco no ha dado precisamente la mejor de las imágenes en los últimos siete días, e incluso un poco antes. Desde el 6-1 al Mallorca, los de Carlo Ancelotti han pasado por un empate sin goles contra el Villarreal (25 de septiembre), una derrota en casa contra el Sheriff en Champions League (28 de septiembre) y una derrota preocupante contra el Espanyol (3 de octubre).

Los primeros problemas blancos llegaron cuando el conjunto de la capital fue totalmente incapaz de hacer frente al planteamiento táctico del Villarreal, al que no fue capaz de marcar, pero al que además no llegó a poner en apuros en ningún momento. Los de Ancelotti no tuvieron respuestas y acabaron conformándose con las tablas.

La cosa fue de mal en peor cuando el Real Madrid recibió al Sheriff en el Santiago Bernabéu, en lo que se presentaba como un partido fácil sobre el papel. Sin embargo la Cenicienta de la competición europea tiró tres veces a portería y marcó en dos de ellas, la segunda en los últimos coletazos de partido y para llevarse una histórica victoria (1-2) de su visita a la casa blanca. El conjunto madrileño estuvo especialmente fallón, llegando una y otra vez a la portería sin el éxito deseado.

Y cuando el Real Madrid pensaba que no podía ir a peor, llegó la derrota ante un Espanyol que sólo había sumado una victoria en LaLiga antes de su duelo contra los blancos. Un partido en el que además Ancelotti volvió a experimentar con su once y jugó con Valverde y Camavinga en las bandas, en una muestra clara de que todavía no tiene definido ni un equipo ni un estilo, al margen de la intocable pareja ofensiva formada por Benzema y Vinicius.

Ahora tiene por delante unos días de descanso y reflexión por el parón de selecciones, pero con la vista puesta en un importante partido frente al Athletic Club el 17 de octubre, cuando se reanude la competición doméstica. Ese misma semana tendrá que visitar también al Shakthar en Champions (19 de octubre) y posteriormente vérselas con un impredecible FC Barcelona (24 de octubre).